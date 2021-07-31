Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Головні новини п’ятниці та ночі: знайдений Чаус, відкрита Італія

Субота, 31 липня 2021, 08:00

Суддю Чауса знайшли в одному спідньому у селі на Вінниччині, Італія відкривається для українських туристів, але з умовами — актуальні новини 30 липня і ночі.

Про Чауса

Екссуддю Миколу Чауса, якого в квітні невідомі викрали у Кишиневі, виявили у селі Мазурівка на Вінниччині в одному спідньому.

У Національному бюро розслідувань закликали передати детективам підозрюваного Чауса — його затримали співробітники СБУ.

Національне антикорупційне бюро оприлюднило відео, на якому вони намагаються зупинити автомобіль Служби безпеки з розшукуваним екссуддею Миколою Чаусом.

Про Італію

Італія з 31 липня відкривається для українських туристів, але з умовою перебування в самоізоляції протягом п'яти днів після прибуття.

Також подорожуючі повинні заповнити онлайн анкету, мати свіжий негативний тест на коронавірус і зробити повторний тест після самоізоляції.

Про телеграм-канал УП. Стрічка

Підписуйтеся на наш новинний телеграм-канал УП. Стрічка

Кожен день ми публікуємо короткі та оперативні новини про те, що відбувається в Україні та світі.

Про інші важливі новини

Дві українські легкоатлетки Вікторія Ткачук та Анна Рижикова вийшли у півфінал Олімпійських ігор у Токіо на дистанції 400 м з бар'єрами.

На тлі розповсюдження штаму коронавірусу Дельта світ може поступитися здобутками в боротьбі з хворобою, проте, за твердженням ВООЗ, ковід-вакцини є ефективними.

Колишній секретар РНБО Олександр Данилюк побився з радником голови ОПУ Тимофієм Миловановим.

Штам "Дельта" значно заразніший, із більшою ймовірністю подолає захист вакцин і може викликати більш серйозне захворювання, ніж усі інші відомі версії вірусу — презентація, поширена в Центрах із контролю й профілактики захворювань США.

5 серпня в Україні почнуть діяти нові правила перетину кордону і проходження через пункти пропуску на Донбасі і через адмінмежу з Кримом, ключовою зміною є самоізоляція для багатьох категорій громадян.

Компанія "Нова пошта" перевірятиме усі посилки та вантажі за допомогою рентгену та кінологічних служб після вибухів у поштоматах у Києві та Одесі.

В Україні дозволено використовувати препарат Comirnaty від Pfizer-BioNTech для вакцинації від COVID-19 дітей віком від 12 років.

За добу 29 липня в Україні зафіксували 962 нових випадки COVID-19, госпіталізували 488 осіб, померли 14 хворих, одужали 504 особи. Також за минулу добу 150 253 людини вакцинували проти COVID-19.

Українська правда


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Російські найманці поранили українського військового 

Стріляв по перехожих, вітав Путіна і "ДНР": поліція завітала до киянина

Україна не розглядає варіант закупівлі російського газу – Вітренко

У Миколаєві виявили 4 випадки "Дельти": завезли з Туреччини та РФ

ФотоБританську компанію-перевізника помітили за використанням мапи України без Криму

Синоптики оголосили штормове попередження: уперіщить на заході

Усі новини...
Останні новини
23:51
Канада вакцинувала однією дозою понад 80% громадян старше 12 років
23:27
Вірменія заявила про обстріл з боку Азербайджану
22:40
Російські найманці поранили українського військового 
22:09
Стріляв по перехожих, вітав Путіна і "ДНР": поліція завітала до киянина
21:24
Данилюк: Милованов за вказівкою ОП зняв мене з конкурсу у Бюро економічної безпеки
20:57
Україна не розглядає варіант закупівлі російського газу – Вітренко
20:27
Захворюваність на COVID-19 у Великій Британії за тиждень зменшилась на третину
19:44
Фото, ВідеоПоновились протести проти “паспорта здоров’я” у Франції
19:22
У Росії розбився літак Су-35
18:54
У Нідерландах поліція викрила "найбільшу в історії країни" лабораторію метамфетаміну
Усі новини...