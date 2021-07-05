Окупанти шість разів порушили “тишу” на Донбасі, є поранений

4 липня російсько-окупаційні війська на Донбасі 6 разів порушили режим припинення вогню.

Джерело: штаб ООС

Деталі: Зазначається, що один український військовий отримав осколкове поранення. Його госпіталізували. Стан – задовільний.

Зокрема, поблизу Водяного на Приазов’ї окупанти двічі застосовували гранатомети різних систем і стрілецьку зброю.

Біля Авдіївки ворог відкривав вогонь з автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів, у районі Мирного - зі станкових протитанкових гранатометів.

Неподалік Березового окупанти вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів.

У напрямку Тарамчука противник обстрілював українські позиції зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

На ворожі обстріли українські військові захисники відкривали вогонь у відповідь.

Станом на 7 ранку 5 липня було ще 3 порушення.

Біля Авдіївки окупанти стріляли з великокаліберних кулеметів, біля Золотого-4 ворог вів обстріл з мінометів 82-го калібру, станкових протитанкових, ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Біля Пісків противник обстрілював наші позиції з автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Бойових втрат протягом 5 липня немає.

Нагадаємо: Як уже повідомлялося, 4 липня внаслідок обстрілу російських окупаційних військ загинув начальник медичного пункту механізованого батальйону 93-ї ОМБр Юрій Письменний із позивним "Феофан".