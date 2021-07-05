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Оккупанты шесть раз нарушили "тишину" на Донбассе, есть раненый

Понедельник, 5 июля 2021, 07:46

4 июля российско-оккупационные войска на Донбассе 6 раз нарушили режим прекращения огня.

Источник: штаб ООС

Детали: Отмечается, что один украинский военный получил осколочное ранение. Его госпитализировали. Состояние - удовлетворительное.

В частности, вблизи Водяного на Приазовье оккупанты дважды применяли гранатометы различных систем и стрелковое оружие.

У Авдеевки враг открывал огонь из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, в районе Мирного - из станковых противотанковых гранатометов.

Неподалеку Березового оккупанты вели огонь из автоматических станковых гранатометов.

В направлении Тарамчук противник обстреливал украинские позиции со станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

На вражеские обстрелы украинские военные защитники открывали ответный огонь.

По состоянию на 7 утра 5 июля было еще 3 нарушения.

У Авдеевки оккупанты стреляли из крупнокалиберных пулеметов, у Золотого-4 противник вел обстрел из минометов 82-го калибра, станковых противотанковых, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. У Песков противник обстреливал наши позиции из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Боевых потерь в течение 5 июля нет.

Напомним: Как уже сообщалось, 4 июля в результате обстрела российских оккупационных войск погиб начальник медицинского пункта механизированного батальона 93-й ОМБр Юрий Письменный с позывным "Феофан".

Украинская правда
Темы: Объединенные силы на Донбассе


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