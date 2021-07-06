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У Києві та області очікують грозу

Вівторок, 6 липня 2021, 17:27
У Києві та області очікують грозу

Синоптики попередили про погіршення погоди у Києві та Київській області, найближчим часом на регіон налетить гроза.

Джерело: ДСНС        

Дослівно: "У Києві та Київській області у найближчу годину з утриманням до кінця доби гроза".

Деталі: Повідомлення про "найближчу годину" рятувальники опублікували о 16:30 6 липня.

Зазначається, що рівень небезпечності грози – жовтий, 1 рівня.

Нагадаємо: 7 липня більшість областей України перебуватиме в полі підвищеного тиску, під впливом жаркого повітря, в той же час у південній і східній частинах країни очікується нестійка погода.

Українська правда

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Теми: КиївКиївська областьпогодаДСНС
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