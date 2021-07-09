На Донбасі 6 обстрілів з боку окупантів, ЗСУ відповідали

В районі проведення операції Об’єднаних сил від початку доби, 9 липня, зафіксовано 6 обстрілів з боку російсько-окупаційних військ.

Джерело: штаб ООС

Дослівно: "Поблизу населеного пункту Зайцеве противник обстріляв позиції українських захисників з ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Біля Невельського ворог відкрив вогонь з артилерії калібру 122 мм. Неподалік Новотошківського російські окупанти вели вогонь з мінометів 120-го та 82-го калібрів.

У напрямку населеного пункту Піски противник тричі здійснив обстріл з мінометів 120-го калібру".

Деталі: Зазначається, що бойових втрат серед підрозділів Об'єднаних сил немає.

На обстріли збройних формувань РФ українські захисники відкрили вогонь у відповідь.

Нагадаємо: За добу 8 липня в районі проведення операції Об'єднаних сил збройні формування Російської Федерації 11 разів порушили режим припинення вогню, з початку поточної доби зафіксували 4 порушення. Один військовий загинув, ще один отримав поранення.

Ним виявився 24-річний сержант з Сумщини.