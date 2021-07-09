На Донбассе 6 обстрелов со стороны оккупантов, ВСУ отвечали
В районе проведения операции Объединенных сил от начала суток, 9 июля, зафиксировано 6 обстрелов со стороны российско-оккупационных войск.
Источник: штаб ООС
Дословно: "Вблизи населенного пункта Зайцево противник обстрелял позиции украинских защитников из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
Возле Невельского враг открыл огонь из артиллерии калибра 122 мм. Неподалеку Новотошковского российские оккупанты вели огонь из минометов 120-го и 82-го калибров.
В направлении населенного пункта Пески противник трижды совершил обстрел из минометов 120-го калибра".
Детали: Отмечается, что боевых потерь среди подразделений Объединенных сил нет.
На обстрелы вооруженных формирований РФ украинские защитники открыли огонь.
Напомним: За сутки 8 июля в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня, с начала текущих суток зафиксировали 4 по решению. Один военный погиб, еще один получил ранения.