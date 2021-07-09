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На Донбассе 6 обстрелов со стороны оккупантов, ВСУ отвечали

Пятница, 9 июля 2021, 17:54
На Донбассе 6 обстрелов со стороны оккупантов, ВСУ отвечали

В районе проведения операции Объединенных сил от начала суток, 9 июля, зафиксировано 6 обстрелов со стороны российско-оккупационных войск.

Источник: штаб ООС

Дословно: "Вблизи населенного пункта Зайцево противник обстрелял позиции украинских защитников из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Возле Невельского враг открыл огонь из артиллерии калибра 122 мм. Неподалеку Новотошковского российские оккупанты вели огонь из минометов 120-го и 82-го калибров.

В направлении населенного пункта Пески противник трижды совершил обстрел из минометов 120-го калибра".

Детали: Отмечается, что боевых потерь среди подразделений Объединенных сил нет.

На обстрелы вооруженных формирований РФ украинские защитники открыли огонь.

Напомним: За сутки 8 июля в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня, с начала текущих суток зафиксировали 4 по решению. Один военный погиб, еще один получил ранения.

Украинская правда
Темы: ДонбассООСвойна
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