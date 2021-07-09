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Трасу "Київ–Харків–Довжанський" перекрили через аварію бензовоза

П'ятниця, 9 липня 2021, 19:37
Трасу Київ–Харків–Довжанський перекрили через аварію бензовоза

В Полтавській області на трасі "Київ – Харків – Довжанський" бензовоз в’їхав у відбійник.

Джерело: повідомлення Патрульної поліції України

Дослівно: "На 171 км а/д М-03 "Київ — Харків—Довжанський" (Полтавська область, на відрізку траси між Лубнами і Пирятином) перекрито рух транспорту в обох напрямках, утворився затор.

Там сталася ДТП: бензовоз, який рухався в напрямку Києва, в'їхав у відбійник. Унаслідок ДТП відбувся виток палива на проїзну частину".

Деталі: Повідомляється, що працівники ДСНС займаються усуненням наслідків витоку палива.

"Українська правда" у Threads

Теми: КиївДТП
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