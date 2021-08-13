Головні новини четверга і ночі: церемонія проводів паралімпійців, повені

Українську збірну провели на Паралімпійські ігри в Токіо, Туреччину і Китай накрили масштабні повені — актуальні новини 12 серпня і ночі.

Про паралімпійців



У столичному КВЦ "Парковий" відбулася урочиста церемонія проводів національної паралімпійської збірної команди України до Токіо, в якій взяв участь президент Володимир Зеленський з дружиною.

Про повені

Після двох тижнів боротьби з лісовими пожежами Туреччину накрили масштабні повені. Внаслідок стихійного лиха шестеро людей загинули, 13 постраждали та були госпіталізовані.

У центральній китайській провінції Хубей 5 міст оголосили про "червоний рівень" небезпеки після того, як зливи забрали життя 21 людини і змусили евакуювати майже 6 тисяч осіб.

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