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Главные новости четверга и ночи: церемония проводов паралимпийцев, наводнения

Пятница, 13 августа 2021, 08:00
Главные новости четверга и ночи: церемония проводов паралимпийцев, наводнения
ФОТО: ОП

Украинскую сборную провели на Паралимпийские игры в Токио, Турцию и Китай накрыли масштабные наводнения — актуальные новости 12 августа и ночи.

О паралимпийцах

В столичном КВЦ "Парковый" состоялась торжественная церемония проводов национальной паралимпийской сборной команды Украины в Токио, в которой принял участие президент Владимир Зеленский с женой.

О наводнениях

После двух недель борьбы с лесными пожарами Турцию накрыли масштабные наводнения. В результате стихийного бедствия шесть человек погибли, 13 пострадали и были госпитализированы.

В центральной китайской провинции Хубэй 5 городов объявили о "красном уровень" опасности после того, как ливни унесли жизни 21 человека и заставили эвакуировать почти 6 000 человек.

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Украинская правда
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