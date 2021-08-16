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Новини 16 серпня: аеропорт Кабула, незаконні евакуації

Понеділок, 16 серпня 2021, 21:09

Аеропорт Кабула штурмували охочі вилетіти, до 300 незаконних евакуацій авто щодня: у Києві викрили банду евакуаторів — актуальні новини 16 серпня.

Про Кабул

У столиці Афганістану Кабулі люди проривалися до літаків, аби покинути країну через захоплення влади радикальним ісламістським рухом "Талібан", тим часом великі авіакомпанії почали уникати повітряного простору Афганістану.

Щонайменше п’ятеро людей загинули в аеропорту Кабулу. Пізніше ЗМІ оприлюднили відео, на яких видно, що люди чіпляються ззовні за військовий літак США, що вилітає з Кабулу. У місцевих ЗМІ повідомили, що після злету літака з нього падали люди.

Міністри закордонних справ країн ЄС у вівторок проведуть кризові переговори щодо ситуації в Афганістані.

9 громадян Афганістану, з тих кого Україна евакуювала в ніч на 16 серпня, попросили надати їм статус біженця.

Про незаконні евакуації

У Києві викрили злочинне об’єднання, до складу якого входили службові особи КМДА — вони займалися незаконною евакуацією автівок у столиці.

Щоденно члени організованої групи мали складати 300 актів, на підставі яких приватні служби евакуювали транспортні засоби. Щоб виконувати "денний план", вони вдавалися до хитрощів – біля припаркованого автомобіля встановлювали знак "Дорожні роботи".

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Українська правда


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