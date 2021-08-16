Новости 16 августа: аэропорт Кабула, незаконные эвакуации

Аэропорт Кабула штурмовали желающие вылететь, до 300 незаконных эвакуаций: в Киеве разоблачили банду эвакуаторов — актуальные новости 16 августа.

О Кабуле

В столице Афганистана Кабуле люди прорывались к самолетам, чтобы покинуть страну из-за захвата власти радикальным исламистским движением "Талибан", тем временем крупные авиакомпании начали избегать воздушного пространства Афганистана.

По меньшей мере пять человек погибли в аэропорту Кабула. Позже СМИ обнародовали видео, на которых видно, что люди цепляются извне за военный самолет США, который вылетал из Кабула. В местных СМИ сообщили, что после взлета самолета с него падали люди.

Министры иностранных дел стран ЕС во вторник проведут кризисные переговоры из-за ситуации в Афганистане.

9 граждан Афганистана, из тех кого Украина эвакуировала в ночь на 16 августа, попросили предоставить им статус беженца.

О незаконных эвакуациях

В Киеве разоблачили преступное объединение, в состав которого входили должностные лица КГГА — они занимались незаконной эвакуацией автомобилей.

Ежедневно члены организованной группы должны были составлять 300 актов, на основании которых частные службы эвакуировали транспортные средства. Чтобы выполнить "дневной план", они прибегали к хитрости — у припаркованного автомобиля устанавливали знак "Дорожные работы".

О телеграм-канале УП. Стрічка

Подписывайтесь на наш новостной телеграм-канал УП. Стрічка.

Каждый день мы публикуем короткие и оперативные новости о том, что происходит в Украине и мире.

О других важных новостях

Следователи Нацполиции анализируют записи камер видеонаблюдения с места гибели городского главы Кривого Рога Константина Павлова.

Апелляционная палата ВАКС оставила без изменений меру пресечения экс-судье Чаусу. Во время закрытого заседания он рассказал, что "сидел в подвале в маске" четыре месяца.

Польша во вторник передаст в Украине 650 тысяч доз вакцины от коронавируса AstraZeneca.

За сутки 15 августа в Украине зафиксировали 417 новых случаев COVID-19, госпитализировали 433 человека, умерли 14 больных, выздоровело 248 человек. Также за прошедшие сутки вакцинировали против COVID-19 51 068 человек.