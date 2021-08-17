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Новини 17 серпня: інсталяція на Алеї Небесної Сотні, звернення Януковича

Вівторок, 17 серпня 2021, 21:00
Новини 17 серпня: інсталяція на Алеї Небесної Сотні, звернення Януковича

На Алеї Небесної Сотні напроти портретів загиблих встановили інсталяцію для зйомок, з’явилося "звернення Януковича до співвітчизників": про долю Батьківщини і з тезами Кремля — актуальні новини 17 серпня.

Про інсталяцію

На Алеї Героїв Небесної Сотні в Києві встановили декорації до святкування Дня Незалежності. Кличко заявив, що "символи ностальгії за Радянським союзом" недоречні, і КМДА не має до цього стосунку.

На місці нам повідомили, що це зйомки проєкту до Дня Незалежності. Інсталяція радянської квартири зображає епоху початку незалежності. Робота тривала за прямою вказівкою Зеленського.

Пізніше представники Нацкорпусу розтрощили частину декорацій з радянського минулого, поліція зупинила їх.

В Офісі президента нам пояснили, що до Дня Незалежності на Алеї Героїв Небесної Сотні планувалося зробити інсталяцію екскурсу історією нашої країни, але після хвилі громадського обурення "творчу концепцію переглянуть".

Про Януковича

Напередодні 30-річчя незалежності України російське пропагандистське видання РІА "Новости" опублікувало "звернення експрезидента України Віктора Януковича до співвітчизників", в якому той повторює тези Путіна.

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Українська правда
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