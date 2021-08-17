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Новости 17 августа: инсталляция на Аллее Небесной Сотни, обращение Януковича

Вторник, 17 августа 2021, 21:00
Новости 17 августа: инсталляция на Аллее Небесной Сотни, обращение Януковича

На Аллее Небесной Сотни напротив портретов погибших установили инсталляцию для съемок, появилось "обращение Януковича к соотечественникам": о судьбах Родины и с тезисами Кремля — актуальные новости 17 августа.

Об инсталляции

На Аллее Героев Небесной Сотни в Киеве установили декорации к празднованию Дня Независимости. Кличко заявил, что "символы ностальгии по Советскому союзу" неуместны, и КГГА не имеет к этому отношения.

На месте нам сообщили, что это съемки проекта ко Дню Независимости. Инсталляция советской квартиры изображает эпоху начала независимости. Работа продолжалась по прямому указанию Зеленского.

Позже представители Нацкорпуса разломали часть декораций из советского прошлого, полиция остановила их.

В Офисе президента нам объяснили, что ко Дню Независимости на Аллее Героев Небесной Сотни планировалось произвести экскурс историей нашей страны, но после волны общественного возмущения "творческую концепцию пересмотрят".

О Януковиче

Накануне 30-летия независимости Украины российское пропагандистское издание РИА "Новости" опубликовало "обращение экс-президента Украины Виктора Януковича к соотечественникам", в котором тот вторит тезисам Путина.

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Украинская правда
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