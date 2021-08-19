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Головні новини середи і ночі: війська США в Афганістані, сцена для концерту Бочеллі

Четвер, 19 серпня 2021, 08:00
Головні новини середи і ночі: війська США в Афганістані, сцена для концерту Бочеллі
Ben Shread/MoD/Crown Copyright/PA

Американські війська можуть залишитися в Афганістані після 31 серпня, через сцену для концерту Бочеллі у Києві виник новий скандал на історичному ґрунті – актуальні новини 18 серпня.

Про Афганістан

Американські війська можуть залишитися в Афганістані після 31 серпня – дня, коли мала б завершитися військова місія США – аби евакуювати американців.

Про це сказав президент США Джо Байден.

Байден сказав, що "якщо залишаться американські громадяни, ми залишимося там, поки не витягнемо їх всіх".

Про сцену

Для концерту італійського оперного співака Андреа Бочеллі до Дня Незалежності України перед Маріїнським палацом у Києві встановили сцену — у КМДА дорікають, що сцену поставили над братським похованням учасників революції 1917-1921 років.

Організатори апелюють до того, що поховання там не підтверджені, а постамент планують демонтувати.

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Захисники історичного будинку на вулиці Обсерваторній, 6 в Києві (садиба Барбана) заявили про напад тітушок, яких начебто привіз забудовник для того, щоб знести будинок. 

Всесвітня організація охорони здоров'я заявила: поточні дані не вказують на те, що бустерні вакцини проти COVID-19 – необхідні.

19 серпня на Донбасі в результаті ворожого обстрілу один військовий дістав вогнепальне поранення, несумісне з життям.

Суд заарештував на 60 діб Микиту Губського, який у неділю напав на фотокора видання "Букви" Олександра Кужельного. Другого підозрюваного відправили під цілодобовий домашній арешт з електронним браслетом до 15 жовтня включно.

США заморозили майже $9,5 мільярдів активів, що належать афганському центральному банку, і припинили поставки готівки в країну, щоб не дати доступу до коштів уряду на чолі з "Талібаном".

В оздоровчому центрі "Молода гвардія" в Одесі COVID-19 підтверджений у 60 осіб, серед них у понад 30 підозрюють штам "Дельта".

МЗС відпрацьовує два варіанти евакуації громадян України з Кабула – або літаком, який вже знаходиться там, або літаком Міноборони, який вилетів з Києва.

Українська правда

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