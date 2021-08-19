Головні новини середи і ночі: війська США в Афганістані, сцена для концерту Бочеллі

Американські війська можуть залишитися в Афганістані після 31 серпня, через сцену для концерту Бочеллі у Києві виник новий скандал на історичному ґрунті – актуальні новини 18 серпня.

Про Афганістан

Американські війська можуть залишитися в Афганістані після 31 серпня – дня, коли мала б завершитися військова місія США – аби евакуювати американців.

Про це сказав президент США Джо Байден.

Байден сказав, що "якщо залишаться американські громадяни, ми залишимося там, поки не витягнемо їх всіх".

Про сцену

Для концерту італійського оперного співака Андреа Бочеллі до Дня Незалежності України перед Маріїнським палацом у Києві встановили сцену — у КМДА дорікають, що сцену поставили над братським похованням учасників революції 1917-1921 років.

Організатори апелюють до того, що поховання там не підтверджені, а постамент планують демонтувати.

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