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Главные новости среды и ночи: войска США в Афганистане, сцена для концерта Бочелли

Четверг, 19 августа 2021, 08:00
Главные новости среды и ночи: войска США в Афганистане, сцена для концерта Бочелли
Ben Shread/MoD/Crown Copyright/PA

Американские войска могут остаться в Афганистане после 31 августа, из-за сцены для концерта Бочелли в Киеве возник новый скандал на исторической почве - актуальные новости 18 августа.

Об Афганистане

Американские войска могут остаться в Афганистане после 31 августа - дня, когда должна завершиться военная миссия США - чтобы эвакуировать американцев.

Об этом сказал президент США Джо Байден.

Байден сказал, что "если останутся американские граждане, мы останемся там, пока не вытащим их всех".

О сцене

Для концерта итальянского оперного певца Андреа Бочелли ко Дню Независимости Украины перед Мариинским дворцом в Киеве установили сцену — в КГГА сетуют, что сцену поставили над братским захоронением участников революции 1917-1921 годов.

Организаторы апеллируют к тому, что захоронения там не подтверждены, а постамент планируют демонтировать.

О других важных новостях

Подозреваемая в убийстве журналиста Павла Шеремета врач Юлия Кузьменко сообщила о преследовании.

Защитники исторического здания на улице Обсерваторной, 6 в Киеве (усадьба Барбана) заявили о нападении титушок, которых якобы привез застройщик для того, чтобы снести дом.

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19 августа на Донбассе в результате вражеского обстрела один военный получил огнестрельное ранение, несовместимое с жизнью.

Суд арестовал на 60 суток Никиту Губского за нападение на фотокора издания "Буквы" Александра Кужельного. Второго подозреваемого отправили под круглосуточный домашний арест с электронным браслетом до 15 октября включительно.

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В оздоровительном центре "Молодая гвардия" в Одессе COVID-19 подтвержден у 60 человек, среди них у более 30 подозревают штамм "Дельта".

МИД отрабатывает два варианта эвакуации граждан Украины из Кабула — или самолетом, который уже находится там, или самолетом Минобороны, который вылетел из Киева.

Украинская правда

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