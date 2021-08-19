Главные новости среды и ночи: войска США в Афганистане, сцена для концерта Бочелли

Американские войска могут остаться в Афганистане после 31 августа, из-за сцены для концерта Бочелли в Киеве возник новый скандал на исторической почве - актуальные новости 18 августа.

Об Афганистане

Американские войска могут остаться в Афганистане после 31 августа - дня, когда должна завершиться военная миссия США - чтобы эвакуировать американцев.

Об этом сказал президент США Джо Байден.

Байден сказал, что "если останутся американские граждане, мы останемся там, пока не вытащим их всех".

О сцене

Для концерта итальянского оперного певца Андреа Бочелли ко Дню Независимости Украины перед Мариинским дворцом в Киеве установили сцену — в КГГА сетуют, что сцену поставили над братским захоронением участников революции 1917-1921 годов.

Организаторы апеллируют к тому, что захоронения там не подтверждены, а постамент планируют демонтировать.

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