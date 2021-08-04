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США передали понад 110 мільйонів доз COVID-вакцин у 60 країн – Білий дім

Середа, 4 серпня 2021, 00:35
США передали понад 110 мільйонів доз COVID-вакцин у 60 країн – Білий дім
ФОТО: ВВС

Сполучені Штати передали понад 110 мільйонів доз вакцин проти COVID-19 більш ніж у 60 країн.

Джерело: Білий дім

Дослівно: "…Президент Байден оприлюднить ще одну важливу частину своєї стратегії подолання COVID-19 пандемія: припинення поширення вірусу за кордоном".

Деталі: У Білому домі повідомляють, що Байден оголосить про передачу понад 110 мільйонів доз вакцин проти COVID-19 більш ніж у 60 країн світу.

"За даними Організації Об'єднаних Націй, це більше, ніж надали всі інші країни, разом узяті, і це робить Штати світовим лідером з передачі вакцин", – ідеться в повідомленні.

Більшість цих вакцин передані в рамках програми COVAX.

У червні Байден зобов’язався передати щонайменше 80 мільйонів вакцин країнам в усьому світі.

Крім того, наприкінці місяця США передадуть півмільярда доз Pfizer 100 країнам з низьким рівнем доходів, – додають у Білому домі.

"Наша мета – врятувати життя", – запевняють в Адміністрації Байдена. І додають, що "Сполучені Штати не використовували і не будуть використовувати вакцини для отримання благ від інших країн".

США при передачі вакцин розглядають різні фактори, включаючи рівень захворюваності на COVID-19, смертність і госпіталізації; поточні показники вакцинації, а також здатність країни отримувати вакцини та робити щеплення.

Нагадаємо:

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: СШАвакцинація
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