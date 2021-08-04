Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

США передали понад 110 мільйонів доз COVID-вакцин у 60 країн – Білий дім

Середа, 4 серпня 2021, 00:35
ФОТО: ВВС

Сполучені Штати передали понад 110 мільйонів доз вакцин проти COVID-19 більш ніж у 60 країн.

Джерело: Білий дім

Дослівно: "…Президент Байден оприлюднить ще одну важливу частину своєї стратегії подолання COVID-19 пандемія: припинення поширення вірусу за кордоном".

Деталі: У Білому домі повідомляють, що Байден оголосить про передачу понад 110 мільйонів доз вакцин проти COVID-19 більш ніж у 60 країн світу.

"За даними Організації Об'єднаних Націй, це більше, ніж надали всі інші країни, разом узяті, і це робить Штати світовим лідером з передачі вакцин", – ідеться в повідомленні.

Більшість цих вакцин передані в рамках програми COVAX.

У червні Байден зобов’язався передати щонайменше 80 мільйонів вакцин країнам в усьому світі.

Крім того, наприкінці місяця США передадуть півмільярда доз Pfizer 100 країнам з низьким рівнем доходів, – додають у Білому домі.

"Наша мета – врятувати життя", – запевняють в Адміністрації Байдена. І додають, що "Сполучені Штати не використовували і не будуть використовувати вакцини для отримання благ від інших країн".

США при передачі вакцин розглядають різні фактори, включаючи рівень захворюваності на COVID-19, смертність і госпіталізації; поточні показники вакцинації, а також здатність країни отримувати вакцини та робити щеплення.

Нагадаємо:

Українська правда
Теми: СШАвакцинація


powered by lun.ua
Головне сьогодні

В Україні знову росте захворюваність на COVID: майже тисяча нових випадків, 43 смерті

Україна повернулася в 10-ку лідерів у Європі за добовою смертністю від коронавірусу

Повинен піти у відставку – Байден про губернатора Нью-Йорка

Чауса доставили в ізолятор СБУ

ФотоНАБУ взяло Чауса у "Феофанії"

Новини 3 серпня: смерть Шишова, досягнення на Олімпіаді

Усі новини...
США
Пентагон розблокували після стрілянини біля будівлі, нападника застрелили
Пентагон закрили через стрілянину біля будівлі
Посольство США відреагувало на смерть білоруса Шишова у Києві
Останні новини
09:24
Прибуток оператора ГТС впав удвічі через борги облгазів Фірташа
09:18
За добу в Україні вакцинували понад 150 тисяч людей
08:58
Тимановська полетіла до Австрії замість Польщі "з міркувань безпеки"
08:47
Синоптики розповіли, де за тиждень виллється найбільше дощів
08:31
Кулеба та Єрмак приїхали до США для підготовки візиту Зеленського: жодних "підвищених тонів"
08:28
У Молдові визначили склад нового уряду: Носатий міністр оборони, Попеску - в МЗС
08:13
В Україні знову росте захворюваність на COVID: майже тисяча нових випадків, 43 смерті
08:00
Головні новини вівторка і ночі: смерть Шишова, досягнення на Олімпіаді
07:55
Біля Майорська окупанти здійснювали дистанційне мінування
07:19
Україна повернулася в 10-ку лідерів у Європі за добовою смертністю від коронавірусу
Усі новини...