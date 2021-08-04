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Запобіжний захід Чаусу обиратимуть у закритому режимі

Середа, 4 серпня 2021, 14:44
Фото lexinform.com.ua

Обрання запобіжного заходу екссудді Дніпровського райсуду Миколі Чаусу відбуватиметься у закритому режимі.

Джерело: засідання Вищого антикорупційного суду

Деталі: Таким чином суддя задовольнив клопотання захисту Чауса. Сторона обвинувачення не заперечувала проти цього.

Журналісти просили дозволити трансляцію засідання.

Суддя перепитав, чи варто проводити частину засідання у відкритому режимі, а частину – де можуть оголошуватися якісь відомості про Чауса – у закритому, але захист наголосив на тому, що хоче, щоб усе засідання було закритим.

Суддя задовольнив клопотання захисту і оголосив коротку технічну перерву, щоб вимкнути трансляцію.

Що передувало: НАБУ повідомило, що його детективи затримали колишнього суддю Миколу Чауса у лікарні "Феофанія" і вручили йому підозру. 

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Довідково: НАБУ з 2016 року розслідує кримінальне провадження за фактом вимагання та одержання великого хабаря суддею Дніпровського суду Києва Миколою Чаусом. Щодо нього у 2017 році суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Проте тоді Чаус переховувався у Молдові, де просив політичного притулку. Після того, як Молдова відмовила йому у наданні притулку, екссуддю мали повернути до України. Проте незабаром його викрали з Молдови. Причетність до вивезення Чауса до України закидали українським правоохоронцям. 

Передісторія:

  • 30 липня стало відомо, що екссуддю Чауса, якого в квітні 2021 року викрали невідомі, виявили у селі Мазурівка на Вінниччині.
  • Пізніше стало відомо, що Чаус перебуває в СБУ. У НАБУ закликали передати підозрюваного детективам, оскільки саме вони розслідують справу щодо екссуді і розшукують його.
  • Тоді ж з'явилися фото та відео співробітників НАБУ біля будівлі СБУ. Антикорупційне бюро також оприлюднило відео, на якому вони намагаються зупинити автомобіль СБУ з Чаусом. Проте забрати його з СБУ так і не вдалось. 
  • Справу щодо викрадення Чауса, де він є потерпілим, розслідує СБУ. Начебто через це він і перебував в Службі безпеки після того, як його знайшли. В Офісі генпрокурора заявили, що працюють над тим, щоб НАБУ та СБУ могли розслідувати справи за участі Чауса, оскільки вони мають різну підслідність. 

Ірина Балачук, УП
Теми: ЧаусАнтикорупційний суд


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