Запобіжний захід Чаусу обиратимуть у закритому режимі

Обрання запобіжного заходу екссудді Дніпровського райсуду Миколі Чаусу відбуватиметься у закритому режимі.

Джерело: засідання Вищого антикорупційного суду

Деталі: Таким чином суддя задовольнив клопотання захисту Чауса. Сторона обвинувачення не заперечувала проти цього.

Журналісти просили дозволити трансляцію засідання.

Суддя перепитав, чи варто проводити частину засідання у відкритому режимі, а частину – де можуть оголошуватися якісь відомості про Чауса – у закритому, але захист наголосив на тому, що хоче, щоб усе засідання було закритим.

Суддя задовольнив клопотання захисту і оголосив коротку технічну перерву, щоб вимкнути трансляцію.

Що передувало: НАБУ повідомило, що його детективи затримали колишнього суддю Миколу Чауса у лікарні "Феофанія" і вручили йому підозру.

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Довідково: НАБУ з 2016 року розслідує кримінальне провадження за фактом вимагання та одержання великого хабаря суддею Дніпровського суду Києва Миколою Чаусом. Щодо нього у 2017 році суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Проте тоді Чаус переховувався у Молдові, де просив політичного притулку. Після того, як Молдова відмовила йому у наданні притулку, екссуддю мали повернути до України. Проте незабаром його викрали з Молдови. Причетність до вивезення Чауса до України закидали українським правоохоронцям.

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