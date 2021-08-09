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Під час зустрічі Зеленського з Байденом обговорять три блоки питань – Кулеба

Понеділок, 9 серпня 2021, 01:53
Під час зустрічі Зеленського з Байденом обговорять три блоки питань – Кулеба
ФОТО: МЗС

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що під час візиту президента України Володимира Зеленського до Сполучених Штатів буде три блоки питань: політичний, безпековий та економічний.

Джерело: Кулеба в ефірі телеканалу "Україна 24"

Пряма мова: "У нас зі Сполученими Штатами з 2008 року стратегічне партнерство. Безумовно, за цей час все змінилося, і це стратегічне партнерство потрібно вивести на новий рівень. Тому це перше завдання".

"Всі розуміємо, що це протидія російському агресору, питання Донбасу, питання Криму, куди і як будемо рухатися. Ми будемо обговорювати кілька дуже конкретних ідей, не можу поки ними поділитися. Розмова з цього питання була предметна".

"Ми не приховуємо, що хочемо бачити більше американських грошей в українській економіці, особливо у стратегічних галузях. Ми можемо побудувати дуже ефективні партнерства з американським бізнесом і американськими фінансовими установами.

Готуємо до візиту конкретні проєкти з назвами, цифрами, строками реалізації, які передамо на розгляд американської сторони".

Передісторія:

  • На сайті Білого дому повідомили, що Байден чекає Зеленського у Вашингтоні 30 серпня.
  • 7 червня вони поговорили телефоном, обговорювали, серед іншого, візит до Білого дому цього літа.
  • Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та керівник Офісу президента Андрій Єрмак у Вашингтоні провели зустріч з держсекретарем США Ентоні Блінкеном щодо підготовки візиту президента Володимира Зеленського до Сполучених Штатів.

Українська правда

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Теми: УкраїнаСШАБайденЗеленськийКулеба Дмитро
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