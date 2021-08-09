Під час зустрічі Зеленського з Байденом обговорять три блоки питань – Кулеба

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що під час візиту президента України Володимира Зеленського до Сполучених Штатів буде три блоки питань: політичний, безпековий та економічний.

Джерело: Кулеба в ефірі телеканалу "Україна 24"

Пряма мова: "У нас зі Сполученими Штатами з 2008 року стратегічне партнерство. Безумовно, за цей час все змінилося, і це стратегічне партнерство потрібно вивести на новий рівень. Тому це перше завдання".

"Всі розуміємо, що це протидія російському агресору, питання Донбасу, питання Криму, куди і як будемо рухатися. Ми будемо обговорювати кілька дуже конкретних ідей, не можу поки ними поділитися. Розмова з цього питання була предметна".

"Ми не приховуємо, що хочемо бачити більше американських грошей в українській економіці, особливо у стратегічних галузях. Ми можемо побудувати дуже ефективні партнерства з американським бізнесом і американськими фінансовими установами.

Готуємо до візиту конкретні проєкти з назвами, цифрами, строками реалізації, які передамо на розгляд американської сторони".

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