Головні новини п’ятниці і ночі: добудова “Північного потоку-2”, справа “вагнерівців”
"Газпром" заявив про завершення будівництва "Північного потоку-2", ТСК: Порошенко не міг санкціонувати спецоперацію щодо "вагнерівців" – актуальні новини 10 вересня.
Про "Північний потік-2"
Російський газовий монополіст "Газпром" заявив про завершення будівництво трубопроводу "Північний потік-2".
Посол України у США Оксана Маркарова вважає, що попри фактичну добудову російського газопроводу, санкції ще можуть зупинити його.
Про ТСК у справі "вагнерівців"
Тимчасова слідча комісія щодо розслідування справи "вагнеріців" дійшла висновку, що п’ятий президент Петро Порошенко не міг санкціонувати спецоперацію, оскільки її планували у липні 2020 року.
Очільниця ТСК Мар’яна Безугла розповіла, що це була не спецоперація, а "спеціальний захід". Також зазначається, що бойовиків мали затримати у Стамбулі турецькі силовики, оскільки "вагнерівці" воювали у Сирії.
У партії Порошенка "Європейська солідарність" заявили, що Безугла "поширила відверту брехню".
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