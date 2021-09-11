Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Головні новини п’ятниці і ночі: добудова “Північного потоку-2”, справа “вагнерівців”

Субота, 11 вересня 2021, 08:00

"Газпром" заявив про завершення будівництва "Північного потоку-2", ТСК: Порошенко не міг санкціонувати спецоперацію щодо "вагнерівців" – актуальні новини 10 вересня.

Про "Північний потік-2"

Російський газовий монополіст "Газпром" заявив про завершення будівництво трубопроводу "Північний потік-2".

Посол України у США Оксана Маркарова вважає, що попри фактичну добудову російського газопроводу, санкції ще можуть зупинити його. 

Про ТСК у справі "вагнерівців"

Тимчасова слідча комісія щодо розслідування справи "вагнеріців" дійшла висновку, що п’ятий президент Петро Порошенко не міг санкціонувати спецоперацію, оскільки її планували у липні 2020 року.

Очільниця ТСК Мар’яна Безугла розповіла, що це була не спецоперація, а "спеціальний захід". Також зазначається, що бойовиків мали затримати у Стамбулі турецькі силовики, оскільки "вагнерівці" воювали у Сирії.

У партії Порошенка "Європейська солідарність" заявили, що Безугла "поширила відверту брехню".

Про інші важливі новини

Поліція в Києві затримала болгарського наркобарона Евеліна Банева-Брендо.

Малайзія потрапила до п’ятірки лідерів за поширенням COVID-19.

11 вересня на Донбасі один український воїн загинув, троє – були поранені.

Президент Володимир Зеленський допускає вірогідність повноцінної війни з Росією. У Кремлі вважають міркування про можливість повномасштабної війни Росії і України "апокаліптичними".

Українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх, яка також є молодшою сержанткою ЗСУ, заявила, що сфотографувалася в Цюріху на прохання польської легкоатлетки Каміли Ліцвінко, яка завершує кар’єру.

Рада заборонила зображувати у рекламній продукції частини тіла людини з натяком на сексуальні стосунки та використовувати гендерні стереотипи.

Данія скасувала всі коронавірусні обмеження, ставши першою країною ЄС, яка повністю повернулася до повсякденного допандемійного життя.

Українська правда


powered by lun.ua
Головне сьогодні

відеоДанілов – за перехід України на латинку та обов'язкове вивчення англійської

Готуємося відбивати повномасштабне вторгнення РФ – головнокомандувач ЗСУ

відеоЗеленський говоритиме із очільником МОК про проведення Олімпіади в Україні

Помер український художник і архітектор Флоріан Юр'єв

фотоДзвони і майже 3000 імен: США вшановують пам’ять загиблих у терактах 11 вересня

відеоВійна на сході: окупанти вбили українського бійця, ще вісьмох поранили

Усі новини...
Останні новини
03:11
У відділку поліції в Чорноморську помер чоловік
02:23
ЗМІ: У школах Британії дітей 12-15 років почнуть вакцинувати проти COVID-19
01:22
Біля аеропорту в Іраку збили безпілотник, було чути вибухи
00:25
В МОК привітали ідею провести Олімпіаду в Україні
23:31
відеоНа Венеційському кінофестивалі відзначили фільм "Цензорка" про одеську в'язницю
22:57
відеоДанілов – за перехід України на латинку та обов'язкове вивчення англійської
22:28
Готуємося відбивати повномасштабне вторгнення РФ – головнокомандувач ЗСУ
21:56
Меркель назвала дії білоруської влади гібридними атаками на ЄС
21:24
"Шахтар" у Києві взяв три очки в матчі з "Дніпром-1"
20:56
відеоЗеленський говоритиме із очільником МОК про проведення Олімпіади в Україні
Усі новини...