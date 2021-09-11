Головні новини п’ятниці і ночі: добудова “Північного потоку-2”, справа “вагнерівців”

"Газпром" заявив про завершення будівництва "Північного потоку-2", ТСК: Порошенко не міг санкціонувати спецоперацію щодо "вагнерівців" – актуальні новини 10 вересня.

Про "Північний потік-2"

Російський газовий монополіст "Газпром" заявив про завершення будівництво трубопроводу "Північний потік-2".

Посол України у США Оксана Маркарова вважає, що попри фактичну добудову російського газопроводу, санкції ще можуть зупинити його.

Про ТСК у справі "вагнерівців"

Тимчасова слідча комісія щодо розслідування справи "вагнеріців" дійшла висновку, що п’ятий президент Петро Порошенко не міг санкціонувати спецоперацію, оскільки її планували у липні 2020 року.

Очільниця ТСК Мар’яна Безугла розповіла, що це була не спецоперація, а "спеціальний захід". Також зазначається, що бойовиків мали затримати у Стамбулі турецькі силовики, оскільки "вагнерівці" воювали у Сирії.

У партії Порошенка "Європейська солідарність" заявили, що Безугла "поширила відверту брехню".

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