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Главные новости пятницы и ночи: достройка "Северного потока-2", дело "вагнеровцев"

Суббота, 11 сентября 2021, 08:00
Главные новости пятницы и ночи: достройка Северного потока-2, дело вагнеровцев

"Газпром" заявил о завершении строительства "Северного потока-2", ВСК: Порошенко не мог санкционировать спецоперацию насчет "вагнеровцев" - актуальные новости 10 сентября.

О "Северном потоке-2"

Российский газовый монополист "Газпром" заявил о завершении строительства трубопровода "Северный поток-2".

Посол Украины в США Оксана Маркарова считает, что несмотря на фактическую достройку российского газопровода, санкции еще могут остановить его.

О ВСК по делу "вагнеровцев"

Временная следственная комиссия по расследованию дела "вагнеровцев" пришла к выводу, что пятый президент Петр Порошенко не мог санкционировать спецоперацию, поскольку ее планировали в июле 2020 года.

Руководительница ВСК Марьяна Безуглая рассказала, что такой спецоперации в Украине не было, а было "специальное мероприятие". Также отмечается, что боевиков должны были задержать в Стамбуле турецкие силовики, поскольку "вагнеровцы" воевали в Сирии.

В партии Порошенко "Европейская солидарность" заявили, что Безуглая "распространила откровенную ложь".

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Украинская правда
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