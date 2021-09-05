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Зеленський заступився за українських футболістів на відборі до ЧС

Неділя, 5 вересня 2021, 01:50
Зеленський заступився за українських футболістів на відборі до ЧС
Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Президент Володимир Зеленський нагадав невдоволеним українським вболівальникам, що команду треба підтримувати, навіть коли вона грає невдало.

Джерело: Зеленський у Twitter

Пряма мова: "Усім, хто підняв хвилю хейту після гри з Казахстаном, хочу нагадати, що вболівати – це бути одним цілим з командою і в час перемог, і тоді, коли не все йде гладко. Так, сьогодні буде складно, але віримо в команду. Тримаймо кулаки за наших!"

Деталі: Цей твіт він опублікував перед грою української збірної з французами. Матч нещодавно завершився нічиєю 1:1.

Передісторія: 1 вересня українські футболісти зіграли також у нічию зі збірною Казахстану. Гра проходила в межах відбору до Чемпіонату світу-2022. Українська команда втратила перемогу у доданий арбітром час після основної гри, чим викликала розчарування у фанатів.

Українська правда

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Теми: Зеленськийфутбол
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