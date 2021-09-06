Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Вроцлаві вимагали чесного розслідування смерті українця Никифоренка

Понеділок, 6 вересня 2021, 01:15
У Вроцлаві вимагали чесного розслідування смерті українця Никифоренка

У польському Вроцлаві, де нещодавно помер українець Дмитро Никифоренко, пройшла акція проти поліцейського свавілля.  

Джерело: "Укріфнорм" із посиланням на польський портал Gazeta.pl.

Деталі: У повідомленні порталу вказується, що у Вроцлаві відбулася акція протесту під гаслом "Зупиніть поліцейських вбивць". Вказується, що це реакція на смерть трьох чоловіків, які нещодавно померли після втручання правоохоронців.

Водночас через Facebook було організована подія під назвою "Припиніть насильство! Держава має захищати, а не вбивати!".

Організатори вказують, що це "мирний протест української громади разом із усіма жителями Вроцлава проти насильства поліції". Вони наголошують, що "катування та смерть Дмитра Никифоренка - це межа, яку ніколи не варто було перетинати.

 
фото: Tomasz Pietrzyk/Agencja Gazeta
 
фото: Tomasz Pietrzyk/Agencja Gazeta

Кілька десятків учасників акції вимагали чесного розслідування.

Передісторія:

  • У польському Вроцлаві після затримання поліцією і вкрай жорстокого побиття помер 25-річний громадянин України Дмитро Никифоренко. Поліція стверджувала, що чоловік агресивно поводився щодо офіцера поліції, і тому правоохоронці застосували до нього газ і наручники.
  • За даними польських ЗМІ, українця били і душили, хоча він не поводився агресивно.
  • Пізніше в українському МЗС повідомили, що Генеральне консульство України у Кракові співпрацює із польським правоохоронцями щодо розслідування обставин смерті українця Дмитра Никифоренка. Там додали, що одна із версій слідства – перевищення повноважень працівниками поліції.

"Українська правда" у Threads

Теми: Польщаполіція
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Помер емір Кувейту

Мер Лондона відмовив Кличку в наданні автівок, які здали на брухт

Welt: Україна на 2024 рік може готувати контрнаступ, яким його планував Залужний на це літо

Пристайко: Британія може направити війська в Україну у разі катастрофічного розвитку війни

оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті

Усі новини...
Польща
У Польщі затримали ще одного ймовірного шпигуна РФ, громадянина України
У Варшаві проросійська демонстрація вимагала зупинити підтримку України
WSJ: Польща таємно передала Україні близько десятка вертольотів Мі-24
Останні новини
14:59
Радіо Болгарії зняло інтерв’ю з послом РФ після обурення України
14:35
фотоПольські археологи виявили у США стародавні петрогліфи III століття
14:33
Путін піде на "вибори" як самовисуванець, але партія обіцяє допомогти
14:09
Цукерберг будує маєток за 100 мільйонів доларів на Гаваях – Wired
13:56
фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник
13:45
Міністр оборони ФРН: У нас п’ять-вісім років, щоб надолужити простій оборонного виробництва
13:36
фотоУмєров очікує від місцевої влади більшого сприяння мобілізації
13:35
У США подали заявку FDA на дозвіл "екстазі" для лікування ПТСР
13:20
ЗМІ: Фінансовий злочинець та консультант Пригожина: Марсалек 10 років був російським шпигуном
13:03
Помер емір Кувейту
Усі новини...
Реклама: