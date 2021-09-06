У Вроцлаві вимагали чесного розслідування смерті українця Никифоренка

У польському Вроцлаві, де нещодавно помер українець Дмитро Никифоренко, пройшла акція проти поліцейського свавілля.

Джерело: "Укріфнорм" із посиланням на польський портал Gazeta.pl.

Деталі: У повідомленні порталу вказується, що у Вроцлаві відбулася акція протесту під гаслом "Зупиніть поліцейських вбивць". Вказується, що це реакція на смерть трьох чоловіків, які нещодавно померли після втручання правоохоронців.

Водночас через Facebook було організована подія під назвою "Припиніть насильство! Держава має захищати, а не вбивати!".

Організатори вказують, що це "мирний протест української громади разом із усіма жителями Вроцлава проти насильства поліції". Вони наголошують, що "катування та смерть Дмитра Никифоренка - це межа, яку ніколи не варто було перетинати.

фото: Tomasz Pietrzyk/Agencja Gazeta

фото: Tomasz Pietrzyk/Agencja Gazeta

Кілька десятків учасників акції вимагали чесного розслідування.

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