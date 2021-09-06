У Вроцлаві вимагали чесного розслідування смерті українця Никифоренка
У польському Вроцлаві, де нещодавно помер українець Дмитро Никифоренко, пройшла акція проти поліцейського свавілля.
Джерело: "Укріфнорм" із посиланням на польський портал Gazeta.pl.
Деталі: У повідомленні порталу вказується, що у Вроцлаві відбулася акція протесту під гаслом "Зупиніть поліцейських вбивць". Вказується, що це реакція на смерть трьох чоловіків, які нещодавно померли після втручання правоохоронців.
Водночас через Facebook було організована подія під назвою "Припиніть насильство! Держава має захищати, а не вбивати!".
Організатори вказують, що це "мирний протест української громади разом із усіма жителями Вроцлава проти насильства поліції". Вони наголошують, що "катування та смерть Дмитра Никифоренка - це межа, яку ніколи не варто було перетинати.
Кілька десятків учасників акції вимагали чесного розслідування.
Передісторія:
- У польському Вроцлаві після затримання поліцією і вкрай жорстокого побиття помер 25-річний громадянин України Дмитро Никифоренко. Поліція стверджувала, що чоловік агресивно поводився щодо офіцера поліції, і тому правоохоронці застосували до нього газ і наручники.
- За даними польських ЗМІ, українця били і душили, хоча він не поводився агресивно.
- Пізніше в українському МЗС повідомили, що Генеральне консульство України у Кракові співпрацює із польським правоохоронцями щодо розслідування обставин смерті українця Дмитра Никифоренка. Там додали, що одна із версій слідства – перевищення повноважень працівниками поліції.