США вимагають від Росії негайно звільнити Джеляла і решту затриманих

Сполучені Штати закликають Росію негайно звільнити першого заступника голови Меджлісу Нарімана Джеляла та решту затриманих протягом вихідних кримських татар.

Джерело: заява на сайті Держдепу

Дослівно: "Сполучені Штати рішуче засуджують затримання 4 вересня заступника голови кримськотатарського Меджлісу Нарімана Джезлала та принаймні 45 інших кримських татар російською окупаційною владою в Криму. Ми закликаємо російську окупаційну владу негайно звільнити їх".

Деталі: У заяві вказується, що США підтвердили під час саміту Кримської платформи 23 серпня, що "Крим - це Україна, і США непохитно підтримують суверенітет та територіальну цілісність України".

Передісторія:

Протягом п'ятниці та суботи на захопленому Росією півострові російські силовики викрали першого заступника голови Меджлісу Нарімана Джеляла і ще чотирьох кримських татар - Азіза Ахтемова, Асана Ахтемова, Шевкета Усеінова та Ельдара Одаманова.

Протестуючи проти незаконних обшуків та затримань, родичі та небайдужі співгромадяни вийшли до будівлі ФСБ в Сімферополі. Як повідомлялося, окупанти схопили більше 50 протестувальників - кримських татар. Їх заштовхали в автобуси, застосовуючи грубу силу, б’ючи по нирках, та відвезли до різних відділень "поліції" в тимчасово окупованому Криму. Пізніше більшість із них відпустили.

За даними Чубарова, Джелялову висунули підозру за ч. 1 статті 281 "Диверсія" КК РФ, що передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від 12 до 15 років.