Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

США вимагають від Росії негайно звільнити Джеляла і решту затриманих

Понеділок, 6 вересня 2021, 06:04

Сполучені Штати закликають Росію негайно звільнити першого заступника голови Меджлісу Нарімана Джеляла та решту затриманих протягом вихідних кримських татар.

Джерело: заява на сайті Держдепу

Дослівно: "Сполучені Штати рішуче засуджують затримання 4 вересня заступника голови кримськотатарського Меджлісу Нарімана Джезлала та принаймні 45 інших кримських татар російською окупаційною владою в Криму. Ми закликаємо російську окупаційну владу негайно звільнити їх".

Деталі: У заяві вказується, що США підтвердили під час саміту Кримської платформи 23 серпня, що "Крим - це Україна, і США непохитно підтримують суверенітет та територіальну цілісність України".

Передісторія:

Протягом п'ятниці та суботи на захопленому Росією півострові російські силовики викрали першого заступника голови Меджлісу Нарімана Джеляла і ще чотирьох кримських татар - Азіза Ахтемова, Асана Ахтемова, Шевкета Усеінова та Ельдара Одаманова.

Протестуючи проти незаконних обшуків та затримань, родичі та небайдужі співгромадяни вийшли до будівлі ФСБ в Сімферополі. Як повідомлялося, окупанти схопили більше 50 протестувальників - кримських татар. Їх заштовхали в автобуси, застосовуючи грубу силу, б’ючи по нирках, та відвезли до різних відділень "поліції" в тимчасово окупованому Криму. Пізніше більшість із них відпустили.

За даними Чубарова, Джелялову висунули підозру за ч. 1 статті 281 "Диверсія" КК РФ, що передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від 12 до 15 років.

Теми: Криманексія


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Монастирський представив свою команду в МВС

оновленоРозстріли на Інститутській: судитимуть кулеметника спецзагону "Омега"

На Харківщині панує штам "дельта" – ОДА

Справа МН17: РФ відмовила у допиті підозрюваних Гіркіна та Дубинського

фотоДівчина прийшла в школу з арбалетом і підстрелила двох вчителів

відеоРежим Лукашенка засудив опозиціонерів Колеснікову і Знака до 11 і 10 років колонії

Усі новини...
Крим
Олег Сенцов: Зеленський дуже сильно критикував Порошенка за кумівство. А що зараз твориться – це просто братерство якесь 
На Джеляла тиснули й тримали з мішком на голові, у МЗС кажуть про катування
Заступника голови Меджлісу звинувачують у "диверсії", світить до 15 років – Чубаров
Останні новини
17:49
Помер Бельмондо
17:39
У садовому кооперативі під Львовом облаштували підпільне кладовище
17:33
Скандального суддю Аблова з ОАСК мають силою привезти на засідання – ВАКС
17:30
Замість електрошокерів оновлене МВС купить для патрульних бодікамери
17:28
У МЗС Росії кажуть, що "Північний потік-2" добудують за кілька днів
17:16
ОновленоКанал Ахметова закриває програму, в якій Мендель "боролась з олігархами"
16:48
Разумков про можливі відставки в уряді: Є ті, хто піде в "добровільно-примусовому форматі"
16:47
Монастирський представив свою команду в МВС
16:39
Гривня на закритті міжбанку зміцнилась
16:38
Посли ЄС продовжать персональні санкції проти Росії за агресію проти України – ЗМІ
Усі новини...