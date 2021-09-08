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На Донбасі було 7 порушень “тиші” за добу — штаб

Середа, 8 вересня 2021, 07:50

7 вересня  на Донбасі було 7 порушень режиму припинення вогню з боку окупантів.

Джерело: штаб ООС

Деталі: Зокрема, у напрямку Залізного російські найманці обстрілювали позиції українських захисників зі станкових протитанкових гранатометів.

Поблизу Зайцевого та Новомихайлівки окупанти застосували стрілецьку зброю.

В районі Водяного ворог застосував гранатомети різних систем.

Біля Причепилівки та Новолуганського окупанти стріляли з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

На обстріли противника українські військові відкривали вогонь у відповідь.

Окрім того, російські найманці дистанційно мінували протипіхотними мінами ПОМ-2 ділянки біля Катеринівки.

Нагадаємо: Як повідомлялося, український військовий отримав поранення минулої доби.

Українська правда
Теми: Об'єднані сили на Донбасі


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