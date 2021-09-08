На Донбасі було 7 порушень “тиші” за добу — штаб
Середа, 8 вересня 2021, 07:50
7 вересня на Донбасі було 7 порушень режиму припинення вогню з боку окупантів.
Джерело: штаб ООС
Деталі: Зокрема, у напрямку Залізного російські найманці обстрілювали позиції українських захисників зі станкових протитанкових гранатометів.
Поблизу Зайцевого та Новомихайлівки окупанти застосували стрілецьку зброю.
В районі Водяного ворог застосував гранатомети різних систем.
Біля Причепилівки та Новолуганського окупанти стріляли з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.
На обстріли противника українські військові відкривали вогонь у відповідь.
Окрім того, російські найманці дистанційно мінували протипіхотними мінами ПОМ-2 ділянки біля Катеринівки.
Нагадаємо: Як повідомлялося, український військовий отримав поранення минулої доби.
Українська правда