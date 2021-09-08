На Донбасі було 7 порушень “тиші” за добу — штаб

7 вересня на Донбасі було 7 порушень режиму припинення вогню з боку окупантів.

Джерело: штаб ООС

Деталі: Зокрема, у напрямку Залізного російські найманці обстрілювали позиції українських захисників зі станкових протитанкових гранатометів.

Поблизу Зайцевого та Новомихайлівки окупанти застосували стрілецьку зброю.

В районі Водяного ворог застосував гранатомети різних систем.

Біля Причепилівки та Новолуганського окупанти стріляли з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

На обстріли противника українські військові відкривали вогонь у відповідь.

Окрім того, російські найманці дистанційно мінували протипіхотними мінами ПОМ-2 ділянки біля Катеринівки.

Нагадаємо: Як повідомлялося, український військовий отримав поранення минулої доби.