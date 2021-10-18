Головні новини неділі і ночі: карантин у Львові, Зеленський про офшори

У Львові запроваджують посилений карантин; Зеленський заявив, що не займався відмиванням грошей, хоча офшори використовував – актуальні новини 17 жовтня.

Про офшори

Президент Володимир Зеленський заявив, що розслідування "Слідство.Інфо" за матеріалами Pandora Papers про офшори, які використовував Зеленський і його соратники, не містить нічого нового, і запевнив, що не займався відмиванням грошей.

Зеленський не став заперечувати, що в 2012 році використовував офшорні компанії.

Про Львів

У Львові з понеділка почнуть діяти додаткові карантинні обмеження.

Ці обмеження можуть ще більше посилити з 1 листопада: якщо протягом двох тижнів ситуація не стабілізується, з 1 листопада установи громадського харчування зможуть відвідувати лише вакциновані або громадяни з негативним ПЛР-тестом.

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