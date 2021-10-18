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Головні новини неділі і ночі: карантин у Львові, Зеленський про офшори

Понеділок, 18 жовтня 2021, 08:00
Головні новини неділі і ночі: карантин у Львові, Зеленський про офшори
Eduardo Munoz - Pool/Getty Images

У Львові запроваджують посилений карантин; Зеленський заявив, що не займався відмиванням грошей, хоча офшори використовував – актуальні новини 17 жовтня.

Про офшори

Президент Володимир Зеленський заявив, що розслідування "Слідство.Інфо" за матеріалами Pandora Papers про офшори, які використовував Зеленський і його соратники, не містить нічого нового, і запевнив, що не займався відмиванням грошей.

Зеленський не став заперечувати, що в 2012 році використовував офшорні компанії.

Про Львів

У Львові з понеділка почнуть діяти додаткові карантинні обмеження.

Ці обмеження   можуть ще більше посилити з 1 листопада: якщо протягом двох тижнів ситуація не стабілізується, з 1 листопада установи громадського харчування зможуть відвідувати лише вакциновані або громадяни з негативним ПЛР-тестом.

Про інші важливі новини

РФ збільшує поставки в країни-партнери препаратів, які називає "вакцинами проти коронавірусу". Жодна з таких речовин не схвалена до використання ні ВООЗ, ні регуляторами Євросоюзу і США.

У ніч на неділю, 31 жовтня Україна переходить на зимовий час.

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Українська правда
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