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Главные новости воскресенья и ночи: карантин во Львове, Зеленский об оффшорах

Понедельник, 18 октября 2021, 08:00
Eduardo Munoz - Pool/Getty Images

Во Львове вводят усиленный карантин; Зеленский заявил, что не занимался отмыванием денег, хотя оффшоры использовал - актуальные новости 17 октября.

Об оффшорах

Президент Владимир Зеленский заявил, что расследование "Слидство.Инфо" по материалам Pandora Papers об оффшорах, которые использовал Зеленский и его соратники, не содержит ничего нового, и заверил, что не занимался отмыванием денег.

Зеленский не стал отрицать, что в 2012 году использовал оффшорные компании.

О Львове

Во Львове с понедельника начнут действовать дополнительные карантинные ограничения.

Эти ограничения могут еще больше усилить с 1 ноября: если в течение двух недель ситуация не стабилизируется, с 1 ноября учреждения общественного питания смогут посещать только вакцинированные или граждане с отрицательным ПЦР-тестом.

О других важных новостях

РФ увеличивает поставки в страны-партнеры препаратов, которые называет "вакцинами против коронавируса". Ни одна из таких веществ не одобрена к использованию ни ВОЗ, ни регуляторами Евросоюза и США.

В ночь на воскресенье, 31 октября Украина переходит на зимнее время.

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Украинская правда
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