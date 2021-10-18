Главные новости воскресенья и ночи: карантин во Львове, Зеленский об оффшорах

Во Львове вводят усиленный карантин; Зеленский заявил, что не занимался отмыванием денег, хотя оффшоры использовал - актуальные новости 17 октября.

Об оффшорах

Президент Владимир Зеленский заявил, что расследование "Слидство.Инфо" по материалам Pandora Papers об оффшорах, которые использовал Зеленский и его соратники, не содержит ничего нового, и заверил, что не занимался отмыванием денег.

Зеленский не стал отрицать, что в 2012 году использовал оффшорные компании.

О Львове

Во Львове с понедельника начнут действовать дополнительные карантинные ограничения.

Эти ограничения могут еще больше усилить с 1 ноября: если в течение двух недель ситуация не стабилизируется, с 1 ноября учреждения общественного питания смогут посещать только вакцинированные или граждане с отрицательным ПЦР-тестом.

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