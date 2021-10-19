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Головні новини понеділка і ночі: відповідь Медведчука Зеленському, перевірка COVID-сертифікатів

Вівторок, 19 жовтня 2021, 08:00
Фото ОПЗЖ

Медведчук відповів Зеленському: Обмін абсолютно не цікавить, поліція перевірятиме COVID-сертифікати за QR-кодом і "дуже ретельно" — актуальні новини 18 жовтня і ночі.

Про Медведчука

Підозрюваний у державній зраді депутат від ОПЗЖ Віктор Медведчук заявив, що у нього немає іншого громадянства, крім українського, і що озвучена президентом ідея про обмін його абсолютно не цікавить.

Про COVID-сертифікати

Поліція перевірятиме COVID-сертифікати за QR-кодом із програми "Дія" або з паперового документа. Загалом створили близько 900 бригад для контролю епідбезпеки.

Посилені перевірки здійснюватимуть у "помаранчевих" та "червоних" зонах, а також під час транспортних перевезень.

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Українська правда
Теми: МедведчукЗеленськийкоронавірус


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