Головні новини понеділка і ночі: відповідь Медведчука Зеленському, перевірка COVID-сертифікатів

Медведчук відповів Зеленському: Обмін абсолютно не цікавить, поліція перевірятиме COVID-сертифікати за QR-кодом і "дуже ретельно" — актуальні новини 18 жовтня і ночі.

Про Медведчука

Підозрюваний у державній зраді депутат від ОПЗЖ Віктор Медведчук заявив, що у нього немає іншого громадянства, крім українського, і що озвучена президентом ідея про обмін його абсолютно не цікавить.

Про COVID-сертифікати

Поліція перевірятиме COVID-сертифікати за QR-кодом із програми "Дія" або з паперового документа. Загалом створили близько 900 бригад для контролю епідбезпеки.

Посилені перевірки здійснюватимуть у "помаранчевих" та "червоних" зонах, а також під час транспортних перевезень.

Про телеграм-канал УП. Стрічка

Підписуйтеся на наш новинний телеграм-канал УП. Стрічка.

Кожен день ми публікуємо короткі та оперативні новини про те, що відбувається в Україні та світі.

Про інші важливі новини

Професорка Школи громадської охорони здоров'я при Університеті Джорджа Вашингтона Леанна Вен розповіла, що ковід-вакцини знижують імовірність інфікування в шість разів, а ймовірність смерті – в 11 разів.

У місті Корюківка Чернігівської області від коронавірусу помер 9-класник.

У новому розслідуванні BIHUS info ідеться про посаду "помічник народного депутата". На такій, зокрема працює у нардепа від "слуг" син Сергія Шефіра, який за майже два роки роботи у Верховній Раді отримав близько 600 тисяч гривень.

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що приєднання Києва до Північноатлантичного альянсу це найгірший сценарій для Росії.

В Україну прибула друга партія міжнародної технічної допомоги від уряду США — українські Збройні сили отримали медичні засоби та озброєння з боєприпасами.

У Дніпрі після введення "червоної" зони тисячі громадян вишикувалися в черги біля центрів вакцинації для отримання щеплення проти COVID-19.

НАК "Нафтогаз України" подав заявку на участь в процесі сертифікації оператора "Північного потоку-2" щоб довести, що трубопровід не може бути сертифікований.

За добу 17 жовтня в Україні зафіксували 9 524 нові випадки COVID-19, госпіталізували 3 127 осіб, померли 177 хворих, одужала 3 421 особа. Також за минулу добу вакцинували проти COVID-19 55 897 людей.