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Главные новости понедельника и ночи: ответ Медведчука Зеленскому, проверка COVID-сертификатов

Вторник, 19 октября 2021, 08:00
Фото ОПЗЖ

Медведчук ответил Зеленскому: Обмен абсолютно не интересует, полиция будет проверять COVID-сертификаты по QR-коду и "очень тщательно" — актуальные новости 18 октября и ночи.

О Медведчуке

Подозреваемый в госизмене депутат от ОПЗЖ Виктор Медведчук заявил, что у него нет другого гражданства, кроме украинского, и что озвученная президентом идея об обмене его абсолютно не интересует.

О COVID-сертификатах

Полиция будет проверять COVID-сертификаты по QR-коду из программы "Дія" или из бумажного документа. В общем создали около 900 бригад для контроля эпидбезопасности.

Усиленные проверки будут осуществлять в "оранжевых" и "красных" зонах, а также во время транспортных перевозок.

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Украинская правда
Темы: МедведчукЗеленскийкоронавирус
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