Головні новини середи і ночі: коронавірус в Україні, "UA: Перший"

Україна - в п’ятірці країн світу, де найбільше нових COVID-випадків; "UA: Перший" заявив про тиск з боку Офісу президента – актуальні новини 20 жовтня.

Про коронавірус

19 жовтня Україна увійшла до п’ятірки країн, де найбільше нових COVID-випадків - 18 912.

За показником смертності - 495 смертей - Україна третя у світі і друга в Європі.

Про "UA: Перший"

Ведуча ток-шоу "Зворотний відлік" на телеканалі "UA: Перший" Мирослава Барчук заявила про те, що Офіс президента "давно і жорстко контролює присутність на ефірах народних депутатів від фракції "Слуга народу".

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк відкинув, але не заперечив прагнення команди президента до "узгодженої інформаційної позиції".

Президент Володимир Зеленський назвав "хайпом" звинувачення Мирослави Барчук в контролі з боку Офісу президента присутності на ефірах народних депутатів від фракції "Слуга народу".

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