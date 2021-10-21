Главные новости среды и ночи: коронавирус в Украине, "UA: Первый"

Украина - в пятерке стран мира, где больше всего новых COVID-случаев; "UA: Первый" заявил о давлении со стороны Офиса президента - актуальные новости 20 октября.

О коронавирусе

19 октября Украина вошла в пятерку стран, где больше всего новых COVID-случаев - 18912.

По показателю смертности - 495 смертей - Украина третья в мире и вторая в Европе.

Про "UA: Первый"

Ведущая ток-шоу "Обратный отсчет" на телеканале "UA: Первый" Мирослава Барчук заявила о том, что Офис президента "давно и жестко контролирует присутствие на эфирах народных депутатов от фракции "Слуга народа ".

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отверг обвинения, но не исключил стремление команды президента в "согласованной информационной позиции".

Президент Владимир Зеленский назвал "хайпом" обвинения Мирославы Барчук в контроле со стороны Офиса президента присутствия на эфирах народных депутатов от фракции "Слуга народа".

О других важных новостях

Великобритания ведет переговоры с Украиной о продаже оружия - Лондон предоставит ракеты для украинских патрульных катеров и самолетов.

На американский форпост на юге Сирии Аль-Танф напали с помощью, вероятно, беспилотника.

Министр развития общин и территорий Алексей Чернышев заявил, что еще 7 областей могут попасть в "красную" зону, если не усилят противоэпидемические мероприятия.

С 23 октября Сумская область относится к "красному" региону эпидопасности из-за распространения коронавируса.

СНБО разработал глоссарий для органов государственной власти, СМИ и общественных организаций о том, как правильно называть агрессию РФ, оккупацию и боевиков. В перечне терминов и выражений подано фейковые варианты и их правильные соответствия.

Apple в своем музыкальном приложении для артистов, который позволяет отслеживать прослушивания своих треков по странам, использовала карту Украины без Крыма, и российскую - с полуостровом.

В Киеве скоро возрастет плата за проезд в коммунальном общественном транспорте из-за повышения тарифов на энергоносители.

Суд заочно арестовал бывшего премьер-министра Николая Азарова, подозреваемого в совершении государственной измены по предварительному сговору группой лиц.