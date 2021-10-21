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Главные новости среды и ночи: коронавирус в Украине, "UA: Первый"

Четверг, 21 октября 2021, 08:00
GENYA SAVILOV/AFP via Getty Images

Украина - в пятерке стран мира, где больше всего новых COVID-случаев; "UA: Первый" заявил о давлении со стороны Офиса президента - актуальные новости 20 октября.

О коронавирусе

19 октября Украина вошла в пятерку стран, где больше всего новых COVID-случаев - 18912.

По показателю смертности - 495 смертей - Украина третья в мире и вторая в Европе.

Про "UA: Первый"

Ведущая ток-шоу "Обратный отсчет" на телеканале "UA: Первый" Мирослава Барчук заявила о том, что Офис президента "давно и жестко контролирует присутствие на эфирах народных депутатов от фракции "Слуга народа ".

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отверг обвинения, но не исключил стремление команды президента в "согласованной информационной позиции".

Президент Владимир Зеленский назвал "хайпом" обвинения Мирославы Барчук в контроле со стороны Офиса президента присутствия на эфирах народных депутатов от фракции "Слуга народа".

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Украинская правда
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