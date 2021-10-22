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Головні новини четверга і ночі: Єлизавета ІІ, COVID-обмеження

П'ятниця, 22 жовтня 2021, 08:00
Alastair Grant - WPA Pool / Getty Images

Єлизавета II провела ніч в лікарні; перших пасажирів без COVID-документів не пустили в потяги – актуальні новини 21 жовтня.

Про Єлизавету II

95-річна королева Великобританії Єлизавета II провела ніч в лікарні, але вже повернулася до Віндзорського замку і була  "в доброму гуморі".

Останній раз Єлизавета ІІ провела ніч в лікарні в 2013 році, коли вона страждала від симптомів гастроентериту. У 2018 році їй зробили успішну операцію з лікування катаракти ока, а в 2003 році – операцію на коліні.

Про COVID-19

18 пасажирів не допустили до поїздки співробітники АТ "Укрзалізниця" за першу половину доби 21 жовтня через відсутній сертифікат про вакцинацію або негативний тест на COVID-19. Ще у 18 людей виявили зараження коронавірусом завдяки тестуванню на вокзалах.

З 21 жовтня для проїзду у транспорті міжобласного сполучення потрібно мати сертифікат про вакцинацію проти коронавірусу або свіжий тест на COVID-19.  Крім того, УЗ з 21 жовтня розгорнула пункти вакцинації та експрес-тестування на COVID-19 на 10 залізничних вокзалах країни.

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Українська правда


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