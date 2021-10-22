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Главные новости четверга и ночи: Елизавета II, COVID-ограничения

Пятница, 22 октября 2021, 08:00
Alastair Grant - WPA Pool / Getty Images

Елизавета II провела ночь в больнице; первых пассажиров без COVID-документов не пустили в поезда - актуальные новости 21 октября.

О Елизавете II

95-летняя королева Великобритании Елизавета II провела ночь в больнице, но уже вернулась в Виндзорский замок и была "в хорошем настроении".

Последний раз Елизавета II провела ночь в больнице в 2013 году, когда она страдала от симптомов гастроэнтерита. В 2018 году ей сделали успешную операцию по лечению катаракты глаза, а в 2003 году - операцию на колене.

О COVID-19

18 пассажиров не допустили к поездке сотрудники "Укрзализныци" за первую половину суток 21 октября из-за отсутствия сертификата о вакцинации или отрицательного теста на COVID-19. Еще у 18 человек обнаружили заражение коронавирусом благодаря тестированию на вокзалах.

С 21 октября для проезда в транспорте межобластного сообщения нужно иметь сертификат о вакцинации против коронавируса или свежий тест на COVID-19. Кроме того, с 21 октября развернула пункты вакцинации и экспресс-тестирование на COVID-19 на 10 железнодорожных вокзалах страны.

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Украинская правда
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