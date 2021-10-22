Главные новости четверга и ночи: Елизавета II, COVID-ограничения

Елизавета II провела ночь в больнице; первых пассажиров без COVID-документов не пустили в поезда - актуальные новости 21 октября.

О Елизавете II

95-летняя королева Великобритании Елизавета II провела ночь в больнице, но уже вернулась в Виндзорский замок и была "в хорошем настроении".

Последний раз Елизавета II провела ночь в больнице в 2013 году, когда она страдала от симптомов гастроэнтерита. В 2018 году ей сделали успешную операцию по лечению катаракты глаза, а в 2003 году - операцию на колене.

О COVID-19

18 пассажиров не допустили к поездке сотрудники "Укрзализныци" за первую половину суток 21 октября из-за отсутствия сертификата о вакцинации или отрицательного теста на COVID-19. Еще у 18 человек обнаружили заражение коронавирусом благодаря тестированию на вокзалах.

С 21 октября для проезда в транспорте межобластного сообщения нужно иметь сертификат о вакцинации против коронавируса или свежий тест на COVID-19. Кроме того, с 21 октября развернула пункты вакцинации и экспресс-тестирование на COVID-19 на 10 железнодорожных вокзалах страны.

О других важных новостях

Программа Пентагона по созданию гиперзвукового оружия потерпела неудачу: ракета-носитель с оружием вышла из строя.

Четыре человека погибли в Нижней Силезии (Польша) из-за ураганов, среди погибших - 43-летний украинец.

Почти 4,5 миллиона гривен потратили из бюджета за два года работы Верховной Рады 9-го созыва на 12 родственников депутатов, работающих помощниками у других парламентариев.

Офис президента продвигает в судьи Конституционного Суда нечестных кандидатов без опыта и соответствующего уровня знаний, но с состоянием непонятного происхождения — об этом заявил председатель правления ГПК Виталий Шабунин.

Правительство упрощает самоизоляцию: отныне при пересечении украинской границы невакцинированным людям нужно будет установить приложение "Вдома" только на 72 часа, пока человек делает тест.

В Греции по запросу Литвы при пересечении границы задержали гражданина Украины, ветерана АТО Александр Радкевич, заочно осужденного литовским судом по делу о событиях 1991 года.