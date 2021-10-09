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Окупанти 10 разів порушували “тишу” на Донбасі, стріляли з забороненої зброї

Субота, 9 жовтня 2021, 07:34

8 жовтня  російські окупанти 10 разів порушували режим припинення вогню на Донбасі.

Джерело: штаб ООС

Деталі: Три порушення були із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Зокрема, позиції українських воїнів біля Золотого-4 ворог обстріляв, використовуючи ручні протитанкові гранатомети та стрілецьку зброю.

Поблизу Троїцького окупанти стріляли з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, в районі Майорська - з автоматичних станкових та ручних протитанкових гранатометів.

В напрямку Красногорівки противник відкривав вогонь з мінометів калібру 82 мм, станкових протитанкових та автоматичних станкових гранатометів.

Неподалік Кримського найманці двічі вели обстріли зі станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів, а також мінометів калібру 120 мм.

Біля Причепилівки ворог застосував станкові протитанкові та автоматичні станкові гранатомети.

В бік населеного пункту Лопаскине російсько-окупаційні війська двічі стріляли з підствольних гранатометів та стрілецької зброї.

Поблизу Широкиного обстріли велися з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

Українські військові відкривали вогонь у відповідь.

Нагадаємо: Як уже повідомлялося, внаслідок ворожого вогню 8 жовтня один  військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїн перебуває в лікарні. Стан його здоров’я – важкий.

Теми: Об'єднані сили на Донбасі


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