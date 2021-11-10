Головні новини вівторка і ночі: "зелений список" ЄС, кордон Білорусі та Польщі

Дві групи мігрантів прорвалися в Польщу з Білорусі; ЄС виключив Україну з "зеленого списку" для подорожей — актуальні новини 9 листопада.

Про Білорусь та Польщу

Дві великі групи іммігрантів потрапили до Польщі з території Білорусі.

Мігранти прорвали паркани на околицях Кринків та Біловежі.

Деяких людей вдалося повернути назад на лінію кордону.

Про "зелений список" ЄС

Рада Європейського Союзу затвердила рішення про виключення України із "зеленого списку" для подорожей у зв'язку з погіршенням епідемічної ситуації. У "зеленому" списку ЄС наразі залишаються 18 країн.

Рішення про виключення України зі списку автоматично не означатиме зміни правил перетину кордону. Проте країни ЄС, як правило, дослухаються до рекомендації Ради ЄС та запроваджують обмеження на в’їзд для жителів країн, яких немає у списку, та на туристичні мандрівки для них.

Бельгія вже офіційно виключила Україну з переліку держав, мешканцям яких дозволений в’їзд без "поважної мети" навіть за наявної вакцинації. Однак згодом стало відомо, що попри початкові повідомлення про заборону в’їзду туристам з України, влада Бельгії все ж лишила право на "несуттєві подорожі" тих, хто має український сертифікат про вакцинацію.

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