Главные новости вторника и ночи: "зеленый список" ЕС, граница Беларуси и Польши

Две группы мигрантов прорвались в Польшу из Беларуси; ЕС исключил Украину из "зеленого списка" для путешествий - актуальные новости 9 ноября.

О Беларуси и Польше

Две крупные группы иммигрантов попали в Польшу с территории Беларуси.

Мигранты прорвали заборы в окрестностях Крынков и Беловежи.

Некоторых удалось вернуть обратно на линию границы.

О "зеленом списке" ЕС

Совет Европейского Союза утвердил решение об исключении Украины из "зеленого списка" для путешествий в связи с ухудшением эпидемической ситуации. В "зеленом" списке ЕС остаются 18 стран.

Решение об исключении Украины из списка не будет автоматически означать изменения правил пересечения границы. Однако страны ЕС, как правило, прислушиваются к рекомендации Совета ЕС и вводят ограничения на въезд для жителей стран, которых нет в списке, и на туристические путешествия для них.

Бельгия уже официально исключила Украину из перечня государств, жителям которых разрешен въезд без "уважительной цели" даже при имеющейся вакцинации. Однако впоследствии стало известно, что, несмотря на первоначальные сообщения о запрете въезда туристам из Украины, власти Бельгии все же оставили право на "несущественные путешествия" тех, кто имеет украинский сертификат о вакцинации.

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