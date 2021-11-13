Головні новини п’ятниці та ночі: кордон Білорусі, катівня "Ізоляція"

Росія раптово перекидає десант на кордон Білорусі з Польщею; Bellingcat знайшла докази, що катівня "Ізоляція" підконтрольна ФСБ РФ — актуальні новини 12 листопада і ночі.

Про кордон Білорусі

Росія направила до Білорусії підрозділ десантників для "проведення навчань" в Гродненські області, що межує з Польщею і Литвою. В Міноборони РФ повідомили, що підрозділ "візьме участь у спільному тактичному навчанні із підрозділами білоруських збройних сил". Десантників скинуть літаки Іл-76.

Також група мігрантів прорвалася через білоруський кордон на прикордонному пункті пропуску Кузьниця — відповідне відео оприлюднило Міноборони Польщі. На відео видно потік людей, який наближається до огорожі на польському кордоні, біля якої чергують військові і прикордонники.

Раніше повідомлялося, що білоруські військові намагалися силою "проштовхати" через кордон Польщі групу мігрантів з близько 35 осіб. При цьому вони штовхали жінок і дітей на огорожу з колючого дроту.

Про катівню "Ізоляція"

Служба безпеки опублікувала окремі елементи свідчень колишнього бойовика терористичної організації "ДНР" Дениса Куліковського, який очолював незаконну в’язницю бойовиків "Ізоляція".

Розслідувачі Bellingcat повідомили, що знайшли докази того, що катівня "Ізоляція" у Донецьку – це структура, підконтрольна російським спецслужбам.

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