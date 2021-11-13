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Главные новости пятницы и ночи: граница Беларуси, пыточная "Изоляция"

Суббота, 13 ноября 2021, 08:00
СКОПЛЕНИЕ БЕЖЕНЦЕВ ВОЗЛЕ ГРАНИЦЫ В ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ. ФОТО: AFP VIA GETTY IMAGES

Россия внезапно перекидывает десант на границу Беларуси с Польшей; Bellingcat нашла доказательства, что пыточная "Изоляция" подконтрольна ФСБ РФ — актуальные новости 12 ноября и ночи.

О границе Беларуси

Россия направила в Беларусь подразделение десантников для "проведения учений" в Гродненские области, граничащее с Польшей и Литвой. В Минобороны РФ сообщили, что подразделение "примет участие в совместном тактическом обучении с подразделениями белорусских вооруженных сил". Десантников сбросят самолеты Ил-76.

Также группа мигрантов прорвалась через белорусскую границу на пограничном пункте пропуска Кузница – соответствующее видео обнародовало Минобороны Польши. На видео виден поток людей, приближающийся к ограждению на польской границе, возле которого дежурят военные и пограничники.

Ранее сообщалось, что белорусские военные пытались силой "вытолкнуть" через границу Польши группу мигрантов примерно из 35 человек. При этом они толкали женщин и детей на ограждение из колючей проволоки.

О пыточной "Изоляция"

Журналист Станислав Асеев, бывший узник боевиков в пыточной "Изолятор", сообщил, что, по его мнению, один из главных катов, которого недавно поймала СБУ, мог работать с украинскими спецслужбами.

Расследователи Bellingcat сообщили, что нашли доказательства того, что застенка "Изоляция" в Донецке – это структура, подконтрольная российским спецслужбам.

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Украинская правда
Темы: БеларусьграницаРосcия
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