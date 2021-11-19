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Головні новини четверга і ночі: прорив польського кордону, замах на міністра

П'ятниця, 19 листопада 2021, 07:00
Головні новини четверга і ночі: прорив польського кордону, замах на міністра
LEONID SHCHEGLOV/BELTA/AFP via Getty Images

Група мігрантів штурмувала польський кордон; американець та українка замовили вбивство міністра Романа Лещенка – актуальні новини 18 листопада.

Про Польщу

У Польщі повідомили про спробу силового перетину кордону великою групою мігрантів. Це сталося за близько 100 км від КПП "Брузги-Кузьниця", де останніми днями перебувала найбільша група. 

Мігранти спробували перейти кордон біля села Дубичі Церковні, в районі містечка Гайнівка.

Польські прикордонники затримали групу з близька 100 мігрантів. 

Про Лещенка

Громадянин США і громадянка України замовили вбивство чинного міністра аграрної політики та продовольства Романа Лещенка — про це на брифінгу повідомив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський.

Міністр аграрної політики та продовольства Роман Лещенко, на якого готували замах, відповів, що його вбивство не допоможе уникнути кримінальної відповідальності щодо розкрадання землі.

Міністр також нагадав, що від початку його роботи в міністерстві до нього та членів його сімей надходило багато погроз, і цей процес він назвав "постійним", тому указом президента Володимира Зеленського в Лещенка була державна охорона.

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Українська правда

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