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Главные новости четверга и ночи: прорыв польской границы, покушение на министра

Пятница, 19 ноября 2021, 08:00
LEONID SHCHEGLOV/BELTA/AFP via Getty Images

Группа мигрантов штурмовала польскую границу; американец и украинка заказали убийство министра Романа Лещенко – актуальные новости 18 ноября.

О Польше

В Польше сообщили о попытке силового пересечения границы большой группой мигрантов. Это произошло в 100 км от КПП "Брузги-Кузьница", где в последние дни находилась самая большая группа.

Мигранты попытались перейти границу возле села Дубичи Церковные, в районе города Гайновка.

Польские пограничники задержали группу из около 100 мигрантов.

О Лещенко

Гражданин США и гражданка Украины заказали убийство действующего министра аграрной политики и продовольствия Романа Лещенко — об этом на брифинге сообщил министр внутренних дел Денис Монастырский.

Министр аграрной политики и продовольствия Роман Лещенко, на которого готовили покушение, ответил, что его убийство не поможет избежать уголовной ответственности по хищению земли.

Министр также напомнил, что с начала его работы в министерстве 3ему и членам его семей поступало много угроз, и этот процесс он назвал "постоянным", поэтому указом президента Владимира Зеленского у Лещенко была государственная охрана.

О других важных новостях

В западной провинции Канады Британская Колумбия объявили чрезвычайное положение – после того, как мощный шторм прервал автомобильное и железнодорожное сообщение в регионе.

На базе канадских вооруженных сил Комокс произошел взрыв – 10 человек получили ранения.

Канцлер Германии Ангела Меркель отреагировала на решение главы МИД РФ сделать публичной переписку с французским и немецким коллегами, выразив сожаление, что встреча в Нормандском формате - ни на уровне министров, ни на уровне глав государств - не состоялась.

Полиция получила доступ к телефону экс-нардепа Антона Полякова. 

Журналистка Янина Соколова обнародовала документы, подтверждающие подготовку в Украине спецоперации "Авеню" по задержанию наемников ППК "Вагнер" и тот факт, что ее финальный этап перенесет. Советник главы ОП Михаил Подоляк ответил, что Соколова нанесла этим "серьезный и болезненный" удар по Украине.

В харьковском метро произошла стрельба — экссотрудник налоговой полиции сделал замечание группе студентов из-за неправильного ношения масок, на которое они отреагировали нецензурной бранью.

Печерский районный суд столицы избрал Гео Леросу меру пресечения в виде личного обязательства за средний палец президенту Зеленскому. Нардепу также придется сдать на 2 месяца загранпаспорта.

Украинская правда
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