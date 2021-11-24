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Головні новини вівторка і ночі: заяви оточення Путіна, застрелений суддя

Середа, 24 листопада 2021, 07:00
Головні новини вівторка і ночі: заяви оточення Путіна, застрелений суддя
Микола Патрушев. ФОто: Getty Images

У Путіна запевняють, що не планують нападати на Україну; колишнього суддю знайшли застреленим у Києві — актуальні новини 23 листопада і ночі.

Про заяви оточення Путіна

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Росія не готується до жодних агресивних планів щодо України. Він вважає, що "найкращою гарантією безпеки" є "реалізація мінських домовленостей", а збройні сили в Україні можуть готуватися до силового вирішення конфлікту на Донбасі і в РФ через це "глибоко стурбовані".

Також секретар Ради безпеки РФ Микола Патрушев заявив, що "в Україні може спалахнути" так, що мільйони українців змушені будуть втікати закордон. Патрушева вважають частиною найближчого оточення Володимира Путіна та одним із найбільш впливових високопосадовців Кремля. 

Натомість на тлі побоювання щодо можливого вторгнення Росії авторитетне американське медіа CNN зі своїх джерел заявило, що влада США розглядає варіант надання додаткової військової допомоги та озброєння Україні.

Про застреленого суддю

Колишнього суддю Солом’янського районного суду Києва Сергія Зінченка 18 листопада знайшли застреленим у столиці.

За попередньою версією слідчих, Зінченко наклав на себе руки.

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1 грудня Верховна Рада заслухає щорічне звернення президента про внутрішнє і зовнішнє становище України.

Сполучені Штати у понеділок оголосили про рішення ввести додаткові санкції у зв'язку з газопроводом "Північний потік-2".

У ніч на 23 листопада на заході Болгарії щонайменше 45 людей загинули в результаті серйозної аварії та загоряння македонського автобуса.

В ефірі TV21 македонський прем’єр назвав аварію "жахливою трагедією", уточнивши, що автобус повертався зі Стамбула, де громадяни були на екскурсії. 

23 листопада на борту судна "Ocean Grand" з міста Балтімор, штат Меріленд, США до України прибули 2 катери типу "Island", які отримали назви "Фастів" та "Суми".

У вівторок увечері ударна та винищувальна авіація Повітряних Сил Збройних сил України відпрацювала нанесення повітряних ударів по супротивнику на полігонах "Широкий лан" та "Києво-Олександрівський", а також антитерористичні заходи.

Національна академія наук опублікувала прогноз розвитку епідемії COVID-19 на 24 листопада – 7 грудня, згідно з яким пік смертності в Україні пройдено.

"Українська правда" у Threads

Теми: Українасвіт
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