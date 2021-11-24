Главные новости вторника и ночи: заявления окружения Путина, застреленный судья

У Путина уверяют, что не планируют нападать на Украину; экс-судью обнаружили застреленным в Киеве — актуальные новости 23 ноября и ночи.

О заявлениях окружения Путина

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не вынашивает никаких агрессивных планов в отношении Украины. Он считает, что "наилучшей гарантией безопасности" является "реализация минских договоренностей", а вооруженные силы в Украине могут готовится к силовому решению конфликта на Донбассе и в РФ из-за этого "глубоко обеспокоены".

Также секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что "в Украине может вспыхнуть" так, что миллионы украинцев вынуждены будут бежать за границу. Патрушева считают частью ближайшего окружения Владимира Путина и одним из наиболее влиятельных чиновников Кремля.

На фоне опасений относительно возможного вторжения России авторитетное американское медиа CNN из своих источников утверждает, что власти США рассматривают вариант предоставления дополнительной военной помощи и вооружения Украине.

О застреленном судье

Бывший судья Соломенского районного суда Киева Сергей Зинченко 18 ноября был обнаружен застреленным в столичной квартире.

По предварительной версии следователей, Зинченко покончил с собой.

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