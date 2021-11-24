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Главные новости вторника и ночи: заявления окружения Путина, застреленный судья

Среда, 24 ноября 2021, 08:00
Николай Патрушев. ФОто: Getty Images

У Путина уверяют, что не планируют нападать на Украину; экс-судью обнаружили застреленным в Киеве — актуальные новости 23 ноября и ночи.

О заявлениях окружения Путина

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не вынашивает никаких агрессивных планов в отношении Украины. Он считает, что "наилучшей гарантией безопасности" является "реализация минских договоренностей", а вооруженные силы в Украине могут готовится к силовому решению конфликта на Донбассе и в РФ из-за этого "глубоко обеспокоены".

Также секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что "в Украине может вспыхнуть" так, что миллионы украинцев вынуждены будут бежать за границу. Патрушева считают частью ближайшего окружения Владимира Путина и одним из наиболее влиятельных чиновников Кремля.

На фоне опасений относительно возможного вторжения России авторитетное американское медиа CNN из своих источников утверждает, что власти США рассматривают вариант предоставления дополнительной военной помощи и вооружения Украине.

О застреленном судье

Бывший судья Соломенского районного суда Киева Сергей Зинченко 18 ноября был обнаружен застреленным в столичной квартире.

По предварительной версии следователей, Зинченко покончил с собой.

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1 декабря Верховная Рада заслушает ежегодное обращение президента о внутреннем и внешнем положении Украины.

Соединенные Штаты в понедельник объявили о решении ввести дополнительные санкции в связи с газопроводом "Северный поток-2".

В ночь на 23 ноября на западе Болгарии по меньшей мере 45 человек погибли в результате серьезной аварии и возгорания македонского автобуса.

В эфире TV21 македонский премьер назвал аварию "ужасающей трагедией", уточнив, что автобус возвращался из Стамбула, где граждане были на экскурсии.

23 ноября на борту судна "Ocean Grand" из города Балтимор, штат Мэриленд, США в Украину прибыли 2 катера типа "Island", получившие названия "Фастов" и "Сумы".

Во вторник вечером ударная и истребительная авиация Воздушных сил Вооруженных сил Украины отработала нанесение воздушных ударов по противнику на полигонах "Широкий лан" и "Киево-Александровский", а также антитеррористические мероприятия.

Национальная академия наук опубликовала прогноз развития эпидемии COVID-19 на 24 ноября – 7 декабря, согласно которому пик смертности в Украине пройден.

Украинская правда
Темы: Украинамир
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