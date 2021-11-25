Головні новини середи і ночі: спецоперація на кордоні з Білоруссю, ювілей Єрмака

На кордоні з Білоруссю почалася спецоперація військових і правоохоронців; ювілей Єрмака святкували на держдачі в Карпатах, а гостей возили гелікоптерами ДСНС – актуальні новини 24 листопада і ночі.

Про спецоперацію

На кордоні з Республікою Білорусь розпочалася спільна спеціальна прикордонна операція "Полісся".

Спецоперація координується ДПСУ та проводиться спільно з силами Національної гвардії, Національної поліції, ЗСУ та іншими задіяними резервами.

Про ювілей Єрмака

Президент Володимир Зеленський та Офіс президента святкували день народження Андрія Єрмака на державній дачі, використовуючи гелікоптери ДСНС для доставляння людей до резиденції в Карпатах.

Прессекретар президента Сергій Никифоров відреагував на розслідування "Української правди" щодо святкування дня народження глави Офісу президента Андрія Єрмака у Карпатах та відповів, що не знає, як Володимир Зеленський проводить свій вільний час.

В Офісі президента відреагували на розслідування "Української правди" про святкування дня народження глави Офісу Андрія Єрмака, і додали, що президент користується державною резиденцією та гвинтокрилами "згідно зі звичайними протоколами".

Голова Офісу президента Андрій Єрмак заперечив окремі факти, викладені в розслідуванні "Української правди", однак не прояснив, де він перебував у свій день народження, в неділю 21 листопада.

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