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Главные новости среды и ночи: спецоперация на границе с Беларусью, юбилей Ермака

Четверг, 25 ноября 2021, 07:00
Главные новости среды и ночи: спецоперация на границе с Беларусью, юбилей Ермака
фото: ОП

На границе с Белоруссией началась спецоперация военных и правоохранителей; юбилей Ермака праздновали на госдаче в Карпатах, а гостей возили вертолетами ГСЧС – актуальные новости 24 ноября и ночи.

О спецоперации

На границе с Республикой Беларусь началась совместная специальная пограничная операция "Полесье".

Спецоперация координируется ГПСУ и проводится совместно с силами Национальной гвардии, Национальной полиции, ВСУ и другими задействованными резервами.

О юбилее Єрмака

Президент Владимир Зеленский и Офис президента праздновали день рождения Андрея Ермака на государственной даче, используя вертолеты ГСЧС для доставки людей в резиденцию в Карпатах.

Пресс-секретарь президента Сергей Никифоров отреагировал на расследование "Украинской правды" по поводу празднования дня рождения главы Офиса президента Андрея Ермака в Карпатах и ​​ответил, что не знает, как Владимир Зеленский проводил свое свободное время.

В Офисе президента отреагировали на расследование "Украинской правды" о праздновании дня рождения главы Офиса Андрея Ермака, и добавили, что президент пользуется государственной резиденцией и вертолетами "согласно обычным протоколам".

Глава Офиса президента Андрей Ермак отрицает отдельные факты, изложенные в расследовании "Украинской правды", однако не прояснил, где он находился в свой день рождения, в воскресенье 21 ноября.

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Украинская правда

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Темы: Офис президентаграница
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