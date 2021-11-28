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Головні новини суботи і ночі: звинувачення Богдана, Янукович оскаржує своє усунення з посади

Неділя, 28 листопада 2021, 08:00
ВІКТОР ЯНУКОВИЧ ФОТО GETTYIMAGES

Богдан звинуватив Зеленського у брехні; Янукович вирішив оскаржити своє усунення з посади президента – актуальні новини 27 листопада і ночі.

Про звинувачення Богдана

Колишній глава Офісу президента Андрій Богдан звинуватив президента Володимира Зеленського у брехні щодо ряду його заяв на пресконференції 26 листопада.

Про оскарження Януковича

Експрезидент Віктор Янукович, який втік до Росії, оскаржує в київському суді ухвалу Верховної Ради про своє усунення з посади глави держави.

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Українська правда
Теми: Українасвіт


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