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Главные новости субботы и ночи: обвинение Богдана, Янукович обжалует свое отстранение от должности

Воскресенье, 28 ноября 2021, 07:00
Главные новости субботы и ночи: обвинение Богдана, Янукович обжалует свое отстранение от должности
ВИКТОР ЯНУКОВИЧ ФОТО GETTYIMAGES

Богдан обвинил Зеленского во лжи; Янукович решил обжаловать свое отстранение от должности президента – актуальные новости 27 ноября и ночи.

Об обвинениях Богдана

Бывший глава Офиса президента Андрей Богдан обвинил президента Владимира Зеленского во лжи относительно ряда его заявлений на пресс-конференции 26 ноября.

Об обжаловании Януковича

Сбежавший в Россию Виктор Янукович обжалует в киевском суде постановление Верховной Рады о своем отстранении от должности главы государства.

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украинская правда

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Темы: Украинамир
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