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Новини 29 листопада: Ердоган про Зеленського та Путіна, "Омікрон" та Україна

Понеділок, 29 листопада 2021, 19:55
Новини 29 листопада: Ердоган про Зеленського та Путіна, Омікрон та Україна
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоґан. Фото: Getty Images

Ердоган готовий стати посередником між Зеленським і Путіним; українців, які повертаються з країн поширення штаму "Омікрон", зобов'язали самоізолюватися — актуальні новини 29 листопада.

Про заяву Ердогана

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган готовий бути посередником між владою України та Росії. За словами турецького лідера, для цього Анкара налагодила контакти і з українською стороною, і з президентом РФ Володимиром Путіним.

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков відмовився коментувати слова президента України Володимира Зеленського про те, що він передав Володимиру Путіну список осіб, які утримуються і підлягають обміну через турецького лідера Реджепа Таїпа Ердогана.

В Офісі президента Володимира Зеленського вважають, що посередництво президента Туреччини у відносинах між владою України і Росії може вирішити гуманітарні питання на тимчасово окупованих територіях, а якщо Росія відмовиться - це буде свідчити про невпевненість в собі перед сильним суперником. 

Про "Омікрон" та Україну

Українці, що перебували у країнах, де виявлено коронавірус штаму "Омікрон", мають пройти 14-денну самоізоляцію після повернення в Україну. Станом на 29 листопада в Україні не виявили штаму COVID-19 "Омікрон", який викликав занепокоєння у Всесвітньої організації охорони здоров’я.

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Українська правда

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Теми: ЕрдоганПутінавіаДія
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