Новости 29 ноября: Эрдоган о Зеленском и Путине, “Омикроне” и Украине

Эрдоган готов стать посредником между Зеленским и Путиным; украинцев, возвращающихся из стран распространения штамма "Омикрон", обязали самоизолироваться - актуальные новости 29 ноября.

О заявлении Эрдогана

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган готов быть посредником между властями Украины и России. По словам турецкого лидера, для этого Анкара установила контакты и с украинской стороной, и с президентом РФ Владимиром Путиным.

Пресссекретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался комментировать слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что он передал Владимиру Путину список удерживаемых и подлежащих обмену через турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана.

В Офисе президента Владимира Зеленского считают, что посредничество президента Турции в отношениях между властями Украины и России может решить гуманитарные вопросы на временно оккупированных территориях, а если Россия откажется – это будет свидетельствовать о неуверенности в себе перед сильным соперником.

Об "Омикроне" и Украине

Украинцы, находившиеся в странах, где обнаружен коронавирус штамма "Омикрон", должны пройти 14-дневную самоизоляцию по возвращении в Украину. По состоянию на 29 ноября в Украине не обнаружили штамм COVID-19 "Омикрон", который вызвал беспокойство во Всемирной организации здравоохранения.

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