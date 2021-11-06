З вогнеметом на моноколесі: у Києві судитимуть чоловіка, який підпалив двері Офісу омбудсмена

У Києві судитимуть чоловіка, який намагався підпалити приміщення Офісу омбудсмена та Кримінального касаційного суду.

Джерело: Київська міська прокуратура, речниця відомства Надія Максимець у коментарі УП

Деталі: Печерська окружна прокуратура міста Києва скерувала до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні щодо умисних підпалів приміщень державних органів у столиці в серпні.

Так 26 серпня 2021 року близько 15:00 на гарячу лінію 102 надійшло повідомлення про те, що невідомий чоловік кинув пляшку із запальною сумішшю до дверей приміщення Уповноваженого Верховної Ради з прав людини на вулиці Інститутській у Печерському районі, а також підпалив вхідні двері Кримінального касаційного суду у складі Верховного суду, розташованого на вул. Пилипа Орлика.

Зловмисника затримали по "гарячих" слідах. Ним виявився 51-річний уродженець Херсонщини, який чітко спланував вказані злочини та заздалегідь підготував необхідні знаряддя.

фото прокуратури

Пересуваючись на моноколесі, чоловік почергово підпалив вхідні двері вищевказаних установ.

Речниця прокуратури уточнила, що крім пляшок із коктейлем Молотова, чоловік прихопив на злочин саморобний "вогнемет", виготовлений із балона, заповненого пальним та під' єднаного до запальнички.

Через недосконалість конструкції саморобний пристрій не спрацював, тому підпали він влаштував, закидавши двері державних установ пляшками, пояснила Максимець.

фото прокуратури

За даними прокуратури, мотивом вказаних злочинів слугувало його невдоволення діяльністю державних органів з вирішення його особистих сімейних проблем.

За наслідками проведеного досудового розслідування чоловікові пред'явили обвинувачення в умисному пошкодженні чужого майна, шляхом підпалу. Його дії спричинили збитків на суму майже 100 тисяч гривень.

З цього приводу до обвинуваченого заявлено цивільні позови щодо відшкодування майнової шкоди на зазначену суму.

За висновками судово-психіатричної експертизи, чоловік є осудним. Наразі він перебуває під вартою.

Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі.