У Росії хочуть посадити на 7 років підлітка, який закидав сніжками авто ФСБ

У Росії прокуратура оскаржує вирок 17-річному Глібу Борисову і вимагає засудити його до семи років реального терміну, тоді як суд першої інстанції призначив йому 5 років умовно.

Джерело: ОВД-Инфо з посиланням на батька засудженого Бориса Борисова.

Деталі: Вирок ухвалив Тверський районний суд 1 вересня. Юнака визнали винним у застосуванні безпечного насильства до представників влади та пошкодження чужого майна з хуліганських спонукань під час акції на підтримку Олексія Навального 23 січня.

Борисову також звинувачували у груповому хуліганстві, але це звинувачення згодом зняли.

Борисов завдав по одному удару ногою двом співробітникам Росгвардії та брав участь разом з іншим фігурантом "палацової справи" Костянтином Лакеєвим у закиданні сніжками машини ФСБ. Він визнав провину.

Росгвардійці на суді сказали, що болю не відчули, і прийняли вибачення підсудного, розповів його батько.

Прокуратура від початку вимагала сім років колонії для Борисова.

Суд також зобов'язав хлопця заплатити 427 тисяч рублів військовій частині ФСБ за пошкодження автомобіля.

Можливо, ця сума зменшиться, оскільки у справі про пошкодження машини, крім Лакеєва та Борисова, з'явилися два нові фігуранти.

Апеляція у справі Борисова відбудеться 11 листопада у Мосміськсуді.

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