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В России хотят посадить на 7 лет подростка, забросавшего снежками авто ФСБ

Понедельник, 8 ноября 2021, 03:48
фото с митинга, theins.ru

В России прокуратура оспаривает приговор 17-летнему Глебу Борисову и требует приговорить его к семи годам реального срока, в то время как суд первой инстанции назначил ему 5 лет условно.

Источник: ОВД-Инфо со ссылкой на отца осужденного Бориса Борисова.

Детали: Приговор вынес Тверской районный суд 1 сентября. Юношу признали виновным в применении неопасного насилия к представителям власти и повреждении чужого имущества из хулиганских побуждений. Борисову также вменяли групповое хулиганство, но это обвинение впоследствии сняли.

Борисов нанес по одному удару ногой двум сотрудникам Росгвардии и участвовал вместе с другим фигурантом "дворцового дела" Константином Лакеевым в забрасывании снежками машины, закрепленной за ФСБ. Он признал вину.

Росгвардейцы на суде сказали, что боли не почувствовали, и приняли извинения подсудимого, рассказал его отец.

Прокуратура изначально требовала семь лет колонии для Борисова.

Суд также обязал парня заплатить 427 тысяч рублей воинской части ФСБ в счет повреждения автомобиля.

Возможно, эта сумма уменьшится, поскольку в деле о повреждении машины, помимо Лакеева и Борисова, появились два новых фигуранта.

Апелляция по делу Борисова состоится 11 ноября в Мосгорсуде.

Напомним:

  • Навального, который пытается разоблачать представителей российской власти, отравили в РФ препаратом "Новичок". 20 августа 2020 года он потерял сознание в самолете, попал в реанимацию, затем впал в кому.Навального спасли в немецкой клинике Charité.
  • 17 января 2021 года после возвращения из Германии Навального задержали. Его обвинили в невыполнении обязательств условно осужденного по делу "Ив Роше".
  • 2 февраля Навальному заменили условный срок на реальный по этому делу. Российский суд назначил ему 2 года и 8 месяцев колонии. В тот же день люди вышли на улицы по всей России. За несколько часов количество задержанных превысило тысячу человек.

Темы: Росcия
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