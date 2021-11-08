В России хотят посадить на 7 лет подростка, забросавшего снежками авто ФСБ

В России прокуратура оспаривает приговор 17-летнему Глебу Борисову и требует приговорить его к семи годам реального срока, в то время как суд первой инстанции назначил ему 5 лет условно.

Источник: ОВД-Инфо со ссылкой на отца осужденного Бориса Борисова.

Детали: Приговор вынес Тверской районный суд 1 сентября. Юношу признали виновным в применении неопасного насилия к представителям власти и повреждении чужого имущества из хулиганских побуждений. Борисову также вменяли групповое хулиганство, но это обвинение впоследствии сняли.

Борисов нанес по одному удару ногой двум сотрудникам Росгвардии и участвовал вместе с другим фигурантом "дворцового дела" Константином Лакеевым в забрасывании снежками машины, закрепленной за ФСБ. Он признал вину.

Росгвардейцы на суде сказали, что боли не почувствовали, и приняли извинения подсудимого, рассказал его отец.

Прокуратура изначально требовала семь лет колонии для Борисова.

Суд также обязал парня заплатить 427 тысяч рублей воинской части ФСБ в счет повреждения автомобиля.

Возможно, эта сумма уменьшится, поскольку в деле о повреждении машины, помимо Лакеева и Борисова, появились два новых фигуранта.

Апелляция по делу Борисова состоится 11 ноября в Мосгорсуде.

Напомним: